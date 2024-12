Qui són els "treballadors pobres", i quants n'hi ha, a Lleida?

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A les comarques de Lleida, un elevat percentatge de la població activa forma part del grup dels anomenats "treballadors pobres". Es tracta d'aquelles persones que, malgrat tenir una feina, arriben amb dificultats a final de mes o directament no poden fer front a les seves despeses i obligacions econòmiques amb un mínim de dignitat. Segons estimacions del sindicat UGT, entre un 20% i un 21% dels treballadors lleidatans es troben en aquesta situació precària.

Així, tenint en compte que Lleida compta amb 159.698 afiliats al règim general de la Seguretat Social, això significa que entre 32.000 i 33.500 persones a la demarcació són considerades "treballadors pobres". Aquesta xifra posa de manifest la greu problemàtica dels salaris baixos que persisteix a les comarques lleidatanes.

Els salaris més baixos de Catalunya

Les dades oficials de l'Agència Tributària revelen que el sou mitjà a Lleida és de 22.471 euros anuals, situant-se com el més baix de tot Catalunya. Aquesta xifra queda clarament per sota de la mitjana estatal, que se situa en 23.981 euros, i encara més lluny dels 26.806 euros de mitjana a nivell català.

A més, la bretxa salarial de gènere continua sent una realitat preocupant. Mentre que els homes lleidatans ingressen de mitjana 23.804 euros a l'any, les dones han de conformar-se amb uns sous mitjans de 20.869 euros, evidenciant una desigualtat significativa.

Lleuger augment del poder adquisitiu

Malgrat aquest panorama desfavorable, cal destacar que els salaris dels lleidatans han experimentat una lleugera millora en el seu poder adquisitiu durant l'any 2022. Segons dades de la Conselleria de Treball, els convenis subscrits aquest any a la província han registrat un increment salarial mitjà del 3,38%. Per altra banda, l'Institut Nacional d'Estadística xifra en un 2,7% la pujada de preus en els últims dotze mesos.

Això significa que, de mitjana, les nòmines han pujat un 0,68 punts percentuals més que els preus, permetent als treballadors guanyar una mica de terreny en termes de capacitat adquisitiva. No obstant això, cal tenir present que aquests convenis afecten a 5.518 empreses i 51.093 treballadors, és a dir, aproximadament a un de cada tres afiliats a la Seguretat Social a Lleida. La resta de treballadors poden estar subjectes a acords laborals de major durada o d'àmbit autonòmic o estatal.

Els treballadors pobres, a Europa i Espanya

La problemàtica dels "treballadors pobres" no és exclusiva de Lleida, sinó que afecta a moltes altres regions d'Espanya i d'Europa. Segons dades d'Eurostat, a nivell europeu, aproximadament un 9% dels treballadors es troben en risc de pobresa malgrat tenir una feina.

A Espanya, segons l'Institut Nacional d'Estadística, la taxa de treballadors en risc de pobresa se situa entorn al 12%, una xifra que s'ha mantingut relativament estable en els últims anys però que continua sent preocupant.

Alguns dels sectors més afectats per aquesta problemàtica són l'hostaleria, el comerç, la neteja i les cures, on predominen els contractes temporals, a temps parcial i amb salaris baixos. Les dones, els joves i les persones d'origen immigrant són col·lectius especialment vulnerables a aquesta situació de precarietat laboral.

Per fer front a aquest repte, diversos experts i organitzacions socials reclamen un enfocament integral que combini mesures com la millora dels salaris, la lluita contra la temporalitat i la parcialitat no desitjada, la formació i la recualificació dels treballadors, i el reforç de les polítiques socials i de protecció a les famílies més vulnerables.