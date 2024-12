Els autònoms pagaran el 2025 quotes mensuals de 200 a 590 €

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El desplegament del nou sistema de cotització d’autònoms en funció dels seus ingressos reals continuarà desenvolupant-se el 2025, en el qual els treballadors per compte propi que cotitzin per la base mínima pagaran a la Seguretat Social quotes mensuals que aniran des dels 200 fins als 590 euros, segons els rendiments nets.

Aquest sistema de cotització, acordat amb les principals organitzacions d’autònoms, va arrancar a començaments del 2023 i compta amb un període de transició de nou anys, fins al 2032.

Consta de quinze trams de quotes que aquest any, prenent com a referència la base mínima, han oscil·lat entre els 225 euros fins als 530 euros i que el 2025 ho faran des dels 200 als 590 euros mensuals.

De cara al 2026, els interlocutors socials hauran de pactar els trams per als propers anys, fins al 2032, prèvia anàlisi de com ha anat el sistema en aquests primers exercicis de funcionament.

Els autònoms tenen la possibilitat de canviar de tram cada dos mesos, amb un total de sis canvis a l’any, per adaptar la seua cotització a les previsions d’ingressos en cada època de l’any i de la seua activitat.

Els rendiments nets es calculen deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en exercici de l’activitat i necessàries per a l’obtenció d’ingressos de l’autònom.

Sobre aquesta quantitat, s’aplica addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7 per cent (3% per als autònoms societaris).

El resultat és la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.

Els autònoms han d’informar la Seguretat Social de la seua previsió d’ingressos per a l’any. Al final de l’exercici fiscal i una vegada coneguts els rendiments nets anuals, es regularitzaran les cotitzacions, retornant-se o reclamant-se quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre de l’indicat per les previsions durant l’any.

Segons les estimacions de la Seguretat Social, amb el nou sistema de cotització, un de cada dos autònoms tindrà una quota més baixa que l’actual, mentre que un 25% cotitzarà més i un 25% cotitzarà menys.