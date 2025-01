Canvis en la declaració de la renda per als aturats amb prestació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els aturats que reben una prestació s'enfrontaran a un important canvi en la seva declaració de la renda a partir de l'any 2025. Segons estableix el reial decret llei del 21 de maig del 2024, tots els beneficiaris hauran de presentar la declaració, amb independència que compleixin o no l'import mínim requerit fins ara.

Aquesta mesura forma part d'un conjunt de canvis urgents per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per atur. L'objectiu és evitar que els aturats amb prestació perdin l'ajuda i s'exposin a possibles sancions econòmiques.

Principals novetats del decret

La reforma acordada pel govern amb els sindicats CCOO i UGT, però no subscrita per les patronals CEOE i Cepyme, inclou altres mesures rellevants:

Augment per trams de la quantia del subsidi d'atur

Ampliació del col·lectiu de beneficiaris

Compatibilització del subsidi i la prestació contributiva amb un salari

Aquestes modificacions busquen reforçar la protecció dels aturats en un context econòmic complex i amb elevades taxes d'atur. Segons dades de l'INE, al tancament del 2024 hi havia a Espanya més de 3 milions de persones sense feina, el que representa un 14,2% de la població activa.

Reaccions i valoracions

Els sindicats han valorat positivament els canvis, considerant-los un avenç en la protecció social dels treballadors. No obstant això, demanen al govern anar més enllà i abordar també una reforma en profunditat del sistema de pensions.

Per la seva banda, les organitzacions empresarials critiquen que no s'hagi comptat amb elles en la negociació i alerten que algunes mesures podrien perjudicar la creació d'ocupació. Reclamen incentius per a la contractació i una major flexibilitat en el mercat laboral.

Implementació i dubtes

Encara queden molts detalls per concretar sobre l'aplicació pràctica d'aquests canvis. El govern haurà d'elaborar un reglament que desenvolupi el contingut del decret llei i resolgui possibles dubtes interpretatius.

Una de les principals incògnites és com s'articularà el control perquè tots els aturats amb prestació presentin la declaració de la renda. Caldrà veure si s'estableixen mecanismes de coordinació entre el SEPE i l'Agència Tributària per creuar dades i detectar possibles incompliments.

També genera certa inquietud la capacitat de l'administració per gestionar un previsible augment de declaracions, tenint en compte les dificultats que ja existeixen actualment amb els terminis i les devolucions.

A partir del 2025, els aturats amb prestació estaran obligats a presentar la declaració de la renda per no perdre l'ajuda i evitar sancions. Aquesta mesura s'emmarca en una reforma més àmplia de la protecció per desocupació que inclou millores en la quantia i durada del subsidi. Els sindicats avalen globalment els canvis, mentre que la patronal es mostra crítica. Queda pendent el desenvolupament reglamentari per aclarir dubtes sobre l'aplicació pràctica de les noves normes.