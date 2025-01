Els treballadors que cobrin menys de 1.350 euros podran cobrar l'atur i el sou al mateix temps

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana s'ha publicat que el Govern espanyol, en col·laboració amb els sindicats, ha fet un pas endavant a l'hora d'anunciar la polèmica reforma final del subsidi per desocupació. Entre les mesures que s'han adoptat, dissenyades per donar un major suport als qui es troben en aquesta situació laboral, és un avenç significatiu no només en l'àmbit de la seguretat laboral, sinó en general en el benestar econòmic de la ciutadania i la societat en general.

El subsidi per desocupació és un component vital del sistema de protecció social, ja que dona suport financer a aquells treballadors que han perdut la seva feina involuntàriament i no arriben als requisits mínims de cotització per cobrar l'atur. Aquesta ajuda suposa una important xarxa de seguretat per a milions de persones que no només permet assistir-los en moments de dificultat econòmica, sinó facilitar la seva reincorporació al sistema.

Compatibilitat del subsidi amb els salaris

Una de les millores anunciades més destacades és la que contempla la possibilitat de compatibilitzar l'ocupació amb el cobrament del subsidi per desocupació: aquesta mesura permetrà que els treballadors puguin rebre el seu salari i la prestació per desocupació al mateix temps, brindant un alleujament addicional als qui estiguin lluitant per reincorporar-se al mercat laboral.

Segons s'ha explicat, aquesta flexibilitat entrarà en vigor el 2025 després del primer any de cobrament de la prestació i suposa una resposta concreta a les necessitats concretes dels treballadors. Els detalls que s'han pactat i que es coneixen fins a la data inclouen que podran beneficiar-se d'aquesta compatibilitat aquells treballadors que percebin un salari que no superi els 18.900 euros bruts a l'any (és a dir 1.350 euros al mes o 225% de l'IPREM) i que anirà decreixent en el temps i en funció de la jornada realitzada.

Augment del subsidi i protecció per als majors de 52 anys

D'altra banda, una altra de les dues grans fites d'aquest decret són les que incrementen el subsidi de 480 a 570 euros després dels sis primers mesos i la que manté la sobrecotització dels beneficiaris de més de 52 anys i fa extensible aquesta protecció als menors de 45 sense càrregues familiars i majors de 52 amb persones a càrrec quan les rendes superen el llindar del 75% del salari mínim interprofessional.

En resum, aquesta reforma del subsidi per desocupació suposa un avenç significatiu en la protecció social dels treballadors, especialment per als qui tenen més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral. La possibilitat de compatibilitzar el subsidi amb els salaris, així com l'augment de la quantia i l'extensió de la protecció a altres col·lectius, són mesures positives que ajudaran a pal·liar els efectes de la desocupació i a millorar el benestar econòmic de la ciutadania.

No obstant això, caldrà veure com s'implementen aquestes mesures a la pràctica i quin serà el seu impacte real en la situació dels treballadors. També serà important analitzar si aquestes millores són suficients o si calen mesures addicionals per fer front a la problemàtica de la desocupació i la precarietat laboral.