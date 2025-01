Rebaixes de gener: 10 consells per aprofitar-les al màxim

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un any més, arriben les esperades rebaixes del gener. Encara que segons una recent enquesta de l’OCU, només 1 de cada 4 consumidors espera a aquest període per fer les compres de Reixos, molts aprofiten aquests dies per adquirir tota mena de productes a preus reduïts. Les rebaixes són una excel·lent oportunitat per renovar l’armari o equipar la llar sense gastar de més, especialment en un context d’ajustats pressupostos familiars.

Tanmateix, és important recordar que l’únic que es retalla durant les rebaixes són els preus, mai els drets dels consumidors. L’OCU insisteix que la qualitat dels articles, les garanties i el servei postvenda han de ser els mateixos que la resta de l’any. A més, els comerços estan obligats a informar clarament de les condicions especials que puguin aplicar durant aquest període, com a restriccions en els mitjans de pagament o les devolucions.

Decàleg per comprar amb cap en rebaixes

Si vols treure el màxim partit a les rebaixes de gener sense emportar-te sorpreses desagradables, segueix aquests 10 consells:

1. Comprova que els productes rebaixats hagin format part de l’oferta habitual de la botiga durant almenys un mes abans.

2. Fixa’t que al costat del preu rebaixat aparegui també l’original, o s’indiqui clarament el percentatge de descompte aplicat.

3. Tingues en compte que la qualitat dels articles no pot ser inferior a la que tenien abans d’estar rebaixats.

4. Recorda que tens els mateixos drets de garantia i servei postvenda que amb qualsevol altra compra.

5. Informa’t de les condicions especials que puguin existir durant les rebaixes, especialment quant a devolucions i formes de pagament.

6. Conserva sempre el tiquet de compra, imprescindible per a qualsevol reclamació, canvi o devolució.

7. Si el producte no té defectes, la botiga no està obligada a canviar-lo o tornar els diners, tret que ho publiciti expressament. No obstant, la majoria de comerços ofereixen aquesta possibilitat com a bona pràctica.

8. En les compres online, comptes amb 14 dies naturals de termini per tornar els productes que no et convencin, sense necessitat de justificar-ho.

9. Si busques electrodomèstics o aparells electrònics rebaixats, consulta comparadors especialitzats per conèixer els millors preus i comerços.

10. Evita les compres compulsives i centra’t a adquirir allò que realment necessites, aprofitant els descomptes per estalviar.

En definitiva, les rebaixes del gener són una fantàstica ocasió per equipar-se a preus més assequibles, però convé utilitzar-les amb cap.