Encariment anual de l’11%: l’impacte en les primes d’assegurances de cotxe

La prima mitjana anual de les assegurances d’automòbils a Espanya va experimentar un notable increment de l’11% el 2024, situant-se en els 411 euros, davant els 370 euros registrats el 2023. Això suposa un encariment d’alguna cosa més de 40 euros en comparació amb l’any anterior, segons les dades proporcionades per Check24, el comparador de preus de pòlisses d’assegurança.

No obstant, l’anàlisi detallada de l’evolució mensual de les primes revela que l’últim mes de 2024 es va produir un lleuger ascens del 2,1% respecte a novembre, assolint els 402 euros de mitjana. Aquest repunt interromp una tendència de quatre mesos consecutius de descensos, la qual cosa, segons l’opinió dels experts, apunta cap a una estabilització dels preus al sector.

Anàlisi de l’evolució mensual

Timm Sprenger, CEO de Check24, destaca en un comunicat que, malgrat l’increment global superior al 10% observat el 2024, un examen detallat de la corba mensual revela una successió de quatre baixades consecutives en la prima mitjana durant els últims mesos de l’exercici, només interrompudes pel lleuger augment registrat al desembre.

A més, per primera vegada en els últims dos anys, s’aprecia un lleu descens interanual en la prima mitjana mensual. Contractar una assegurança de cotxe el desembre de 2024 va resultar, de mitjana, 2 euros més econòmic que el mateix mes de 2023, la qual cosa es tradueix en una disminució interanual del 0,5%.

Factors influents en l’evolució de les primes

La tendència alcista observada en les primes de les assegurances d’automòbils a Espanya durant el 2024 pot atribuir-se a diversos factors, com l’increment dels costos de reparació i substitució de vehicles, la freqüència de sinistres més gran i l’impacte de la inflació al sector assegurador.

Tanmateix, l’estabilització de preus detectada en els últims mesos de l’any podria ser indicativa d’una competència més gran entre les companyies asseguradores, així com de la implementació de mesures per contenir els costos i oferir tarifes més atractives als clients.

Recomanacions per als conductors

Davant de la variabilitat dels preus al mercat d’assegurances d’automòbils, es recomana als conductors comparar les diferents opcions disponibles abans de contractar o renovar una pòlissa. Eines com els comparadors online poden ser de gran utilitat per trobar les cobertures més adequades a un preu competitiu.

Així mateix, és aconsellable revisar periòdicament les condicions de la pòlissa contractada i valorar possibles ajustaments en les cobertures en funció de les necessitats individuals i l’evolució del vehicle, a fi d’optimitzar la relació entre preu i prestacions.

Perspectives per al futur

Malgrat l’increment significatiu de les primes d’assegurances de cotxe a Espanya durant el 2024, els experts del sector confien que la tendència cap a l’estabilització de preus observada en els últims mesos de l’any es consolidi en el futur pròxim. No obstant, serà necessari seguir de prop l’evolució del mercat i els factors que influeixen en la determinació de les tarifes, com la sinistralitat, els costos de reparació i la competència entre companyies d’assegurances, per anticipar possibles canvis i prendre decisions informades en matèria de contractació d’assegurances d’automòbils.