Uns 13.200 lleidatans falten cada dia al seu lloc de treball

Un recent estudi elaborat pel grup Adecco ha tret a la llum unes dades preocupants sobre l’absentisme laboral a Espanya. Segons aquest informe, en el tercer trimestre de l’any passat, uns 13.200 empleats de la província de Lleida no van anar ni una sola hora al seu lloc de treball, el que representa una xifra alarmant i genera nombrosos interrogants.

La taxa d’absentisme a Catalunya se situa en el 8,2%, posicionant-la com el quart territori amb l’índex més alt del país. Aquest percentatge suposa un increment d’1,4 punts respecte al trimestre anterior, una tendència que convida a reflexionar sobre les causes que són darrere d’aquest fenomen.

La incapacitat transitòria, principal motiu d’absència

Quan s’analitzen les dades en profunditat, s’observa que l’absentisme per incapacitat transitòria a Catalunya assoleix el 6,6%, la qual cosa implica un augment d’1,1 punts en comparació amb el mes anterior. En termes concrets, això es tradueix que uns 10.600 treballadors de les comarques lleidatanes no van anar a la feina per aquesta raó.

Aquestes xifres plantegen diversos desafiaments per a les empreses, que s’han d’enfrontar a la gestió d’aquestes absències i a la reorganització de la feina per mantenir la productivitat. A més, sorgeix la necessitat d’indagar en les raons que porten als empleats a absentar-se per incapacitat transitòria, ja siguin problemes de salut, estrès laboral o altres qüestions que requereixen atenció.

El sector de la construcció, el més afectat

En desglossar les dades per sectors, s’observa que la construcció és l’activitat amb l’índex d’absentisme més elevat, assolint un 8,7%. De fet, aquest sector registra les absències més grans de la feina tot el territori nacional. El segueixen de prop la indústria, amb un 8,6%, i els serveis, amb un 8,2%.

Aquests números suggereixen que hi ha factors específics a cada sector que poden estar influint en les taxes d’absentisme. La naturalesa física del treball en la construcció, els riscos laborals associats o les condicions d’ocupació podrien ser alguns dels elements a tenir en compte per comprendre millor aquesta problemàtica.

Un fenomen estès a tot el país

Més enllà de Catalunya, l’absentisme laboral és una realitat present a tot Espanya. Segons l’estudi d’Adecco, en el tercer trimestre de l’any, un total de 1.181.021 treballadors no van anar cap hora al seu lloc de treball, el que representa una taxa del 7,5% a nivell nacional.

Darrere d’aquestes xifres, s’amaguen múltiples històries personals i situacions complexes que requereixen un abordatge integral. Des de problemes de salut física i mental fins la conciliació familiar o la insatisfacció laboral, són molts els factors que poden portar a un empleat a absentar-se del seu treball.

La necessitat d’un enfocament multidisciplinari

Davant d’aquest escenari, es fa evident la necessitat d’un enfocament multidisciplinari per abordar l’absentisme laboral. D’una banda, les empreses han de revisar les seues polítiques de gestió de recursos humans, fomentant un entorn de treball saludable, flexibilitat i suport als empleats. Per un altre, és fonamental que les administracions públiques i els agents socials treballin de manera coordinada per identificar les causes profundes de l’absentisme i desenvolupar estratègies efectives per a la seua prevenció i reducció.