Yolanda Díaz i Carlos Cuerpo mantenen oberta la 'guerra' per la jornada laboral

La vicepresidenta segona del Govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, es van citar ahir a continuar negociant sobre la tramitació de la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores. Després de mantenir una reunió, ambdós van traslladar que la trobada va durar “més d’una hora en un ànim cordial i constructiu” i es van citar a continuar negociant.

Treball va afegir que aquesta negociació busca tramitar la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores aquest any. Després dels desacords dels últims dies, Díaz va sol·licitar ahir mateix a Cuerpo una reunió per aclarir per què encara no s’ha tramitat la reducció de jornada per la via d’urgència, una petició a què en un primer moment Economia havia respost al matí que ahir no tocava. Treball insisteix que s’ha de complir l’acord de govern firmat entre Sumar i el PSOE que els compromet que la jornada de 37,5 hores estigui en vigor el 2025, una cosa que no serà possible si l’Executiu no dona sortida a la norma pel tràmit d’urgència.

Economia va incidir ahir que la reducció de la jornada laboral és una prioritat i un compromís del Govern estatal i que s’està treballant per portar-lo a terme de la millor forma possible i com més aviat millor.