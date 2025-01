Lleida tanca el 2024 com la província catalana menys inflacionista, amb una taxa del 2,6%

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La província de Lleida va tancar l’any passat amb una inflació del 2,6%, una dècima menys respecte a la taxa interanual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) del novembre, convertint-se en la demarcació menys inflacionista de Catalunya, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Entre els grups de productes on més s’han incrementat els preus respecte a finals del 2023, destaquen el grup de l’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, amb una pujada del 6,3%, a causa principalment de l’increment de la factura de la llum. També el de l’ensenyament (6,2%), les begudes alcohòliques i tabac (6%) i els restaurants i hotels (5,2%). Quant als grups que han estirat a la baixa, es troben el dels mobles, articles de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar (-0,4%) i el del transport (-0,2%). Quant a la cistella de la compra, el preu s’ha continuat encarint en comparació amb fa un any, malgrat que s’ha moderat fins a l’1,5%, molt lluny del 7,7% d’inflació que van registrar els aliments i begudes a finals del 2023.

L’oli d’oliva és el producte que més baixa de preu respecte a fa un any, un 12,3 per cent

La dada de l’IPC a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran es troba tres dècimes per sota de la registrada en el conjunt de Catalunya, que se situa en el 2,9%, i dos per sota de la d’Espanya, que va repuntar al desembre al 2,8%, quatre dècimes més que el mes anterior. L’INE confirma així la dada d’inflació avançada fa dos setmanes i també la taxa d’inflació subjacent (sense energia ni aliments no elaborats), que ha situat en el 2,6% interanual al desembre, dos dècimes per sobre del mes anterior.

L’increment de la taxa general es deu a la pujada dels preus dels carburants i lubricants per a vehicles personals, davant la baixada el desembre del 2023, i dels paquets turístics. També estiren a l’alça, encara que de forma lleu, el grup aliments i begudes no alcohòliques, ja que la taxa va pujar una dècima respecte al novembre, fins a situar-se en l’1,8 per cent, però es pot destacar que s’ha desaccelerat de forma notable el 2024 i tanca l’any 5,5 punts per sota de la registrada el desembre del 2023.

En aquesta moderació és especialment rellevant la baixada del preu de l’oli d’oliva, que ha baixat un 12,3% l’últim any –no queia tant des de l’octubre del 2019.

Per la seua part, entre els aliments que més han pujat el desembre respecte al mateix mes de l’any anterior destaquen el xocolate (23,9%), els sucs de fruites i vegetals (10,6%) i el peix fresc (10%).

El Govern de l’Estat aprovarà pròximament una pujada addicional del 0,5% en el sou dels més de 28.600 funcionaris lleidatans–els de l’Estat, la Generalitat i els de l’administracions locals–, amb efectes retroactius des de l’1 de gener del 2024, en virtut de l’acord marc per a l’Administració del Segle XXI firmat amb els sindicats CCOO i UGT per al període 2022-2024. Sumant aquest 0,5% a la pujada del 2% que van experimentar els salaris dels empleats públics el 2024, l’increment retributiu total per a l’esmentat exercici assolirà el 2,5%. En concret, el Govern central va firmar amb aquests dos sindicats un increment salarial per als empleats públics del 2% per al 2024, més un 0,5% addicional si la suma de la variació de l’IPC harmonitzat de 2022, 2023 i 2024 superava l’augment retributiu fix aplicat durant els esmentats anys (8%). D’acord amb les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, l’IPCA del 2022 va ser del 5,5%, mentre que el del 2023 va acabar en el 3,3%, i el del 2024 ha finalitzat en el 2,8%, superant amb escreix el límit establert per aplicar aquesta pujada addicional. D’aquesta manera, el Consell de Ministres haurà d’aprovar pròximament aquest 0,5% addicional perquè el salari dels empleats públics pugi en el conjunt del 2024 un 2,5%. CCOO i UGT van instar les administracions públiques a aplicar aquest increment addicional “com més aviat millor”, malgrat que el Govern estatal encara no ha posat data concreta a l’aprovació, mentre que va instar l’Executiu a iniciar les negociacions per a un nou acord que avanci “en àrees essencials” per millorar les condicions laborals dels empleats públics.

Malgrat aquests increments, alerta que els treballadors continuen acumulant una pèrdua del poder adquisitiu, agreujada pels recents pics inflacionaris i les successives crisis viscudes.

Els treballadors continuen sense recuperar poder adquisitiu

Els sous no han pogut tornar al nivell previ a la gran crisi del 2007 i continuen perdent poder adquisitiu. Així ho destaca una nova edició de l’estudi Evolució Salarial 2007-2024 elaborat per EADA Business School i la consultora ICSA Grup. El document assenyala que els empleats han obtingut un increment salarial del 2,81% el 2024, fins a situar el seu sou mitjà en 27.087 euros anuals, mentre que els directius van registrar una lleugera millora del 0,57%, col·locant la mitjana del salari en 88.832 euros anuals. Davant d’aquesta situació, els sindicats van demanar que els salaris s’ajustin segons els increments dels preus, que es regulin els preus de l’habitatge i que hi hagi una major regulació en el cost dels aliments i els productes de primera necessitat.