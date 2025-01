Torrons Vicens, la segona gran productora d'Espanya del sector dels torrons amb DO

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector torroner amb denominació d'origen a Espanya, que inclou les DO de Xixona i Agramunt, ha aconseguit un increment del 12% en les seves vendes durant el 2023, arribant als 303 milions d'euros. Aquestes xifres suposen un nou rècord per al sector, que ha vist com els seus principals productors han augmentat significativament la facturació.

Segons dades d'Infoempresa.com, que ha analitzat els comptes de les empreses torroneres més importants, Sanchis Mira, fabricant de les marques Antiu Xixona i La Fama, ha liderat les vendes amb 116,3 milions d'euros, un 9,4% més que l'any anterior. Aquesta xifra li atorga una quota de mercat del 38%.

En segona posició se situa Torrons Vicens, la torronera d'Agramunt que ha aconseguit unes vendes de més de 86 milions d'euros, un 19% més que el 2022. Això representa una quota de mercat del 28% per a l'empresa lleidatana.

Altres companyies destacades són Almendra y Miel, propietària de marques com El Lobo i 1880, que ha tancat l'exercici amb 22,9 milions d'euros, un 14% més.

Augmenten els beneficis i l'ocupació

Però l'increment no s'ha limitat només a les vendes. Els beneficis de les companyies torroneres amb DO han crescut un 27%, assolint els 16,6 milions d'euros en conjunt.

Sanchis Mira encapçala també aquest rànquing amb un benefici de 7,4 milions d'euros, seguida per Torrons Vicens amb 4,5 milions. A continuació se situen Industrias Jijonencas (2,02 milions), Turrones Picó (732.661 euros) i Turrones Coloma (449.836 euros).

A més, el sector ha generat ocupació per a 923 persones el 2023, un 21% més que l'any anterior. En aquest aspecte, Torrons Vicens destaca amb una plantilla de 410 treballadors, mentre que Turrones José Garrigós ha incrementat el seu personal un 148%, arribant als 119 empleats.

Un sector amb segell de qualitat

Les denominacions d'origen Xixona i Agramunt són un segell de qualitat i tradició per al torró espanyol. Aquests distintius garanteixen l'ús d'ingredients d'alta qualitat i el seguiment de mètodes d'elaboració tradicionals.

El reconeixement dels consumidors a la qualitat dels torrons amb DO ha contribuït sens dubte als excel·lents resultats obtinguts pel sector aquest any. Les xifres confirmen la bona salut d'una indústria amb profundes arrels en la gastronomia nadalenca espanyola.

Amb aquest escenari, les perspectives per al sector torroner amb DO són molt positives. S'espera que la tendència de creixement es mantingui en els pròxims anys, gràcies a la fidelitat dels consumidors i a l'aposta per la innovació i la qualitat de les empreses.

Caldrà seguir de prop l'evolució d'aquest mercatdurant la propera campanya de Nadal, que suposa el moment àlgid de vendes per a les torroneres. Si es confirmen les previsions, el sector podria consolidar-se com un dels més dinàmics i rendibles de la indústria alimentària espanyola.