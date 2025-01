Les empreses càrnies catalanes adverteixen de la falta de personal qualificat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les empreses càrnies catalanes han posat de manifest a la Generalitat alguns dels grans problemes als quals s’enfronten, des de la falta de personal qualificat fins a la necessitat d’obrir nous mercats exteriors per als seus productes. Així ho van explicar ahir el president de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC), Josep Solà, i el secretari general, Ignasi Pons, en la reunió que van mantenir amb el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i el director general d’Indústria, Oriol Alcoba.

Així, FECIC va remarcar la preocupació del sector per la necessitat de personal qualificat, a més del fet que els costos laborals a l’alça afecten la competitivitat de les empreses. També van insistir en la pressió regulatòria, que suposa un repte important també per al sector carni. Les normatives cada vegada més estrictes i el compliment d’estàndards més elevats poden condicionar les empreses i generar incertesa als mercats per a moltes d’aquestes, sobretot petites i mitjanes, sense oblidar la complexitat i els costos d’aquestes regulacions.

La patronal adverteix que la pèrdua de competitivitat en països tercers afecta directament les exportacions, i considera vital obrir i consolidar nous mercats. En aquest context, considera que “la incertesa generada per la investigació antidúmping de la Xina sobre el porcí espanyol afecta l’estabilitat del sector al posar-se en risc un dels mercats clau”.

FECIC defensa que és crucial considerar el sector carni com a estratègic, tenint en compte, entre altres aspectes, el seu paper fonamental en l’economia i la generació d’ocupació, a banda de ser una font clau d’ingressos per a moltes famílies i regions rurals.

Una altra preocupació del sector la conformen els atacs a la imatge de la carn, que en els últims anys s’han incrementat cada vegada més, així com la disminució generalitzada del consum de carn i derivats, que suposa un desafiament significatiu per al sector ja que impacta directament en la demanda dels productes.

La patronal de les indústries càrnies també va incidir que els elevats costos de les matèries primeres representen un desafiament per al sector carni, ja que afecten directament la credibilitat i competitivitat als mercats per a moltes empreses.