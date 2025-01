Marc Murtra, nou president de Telefónica per la sortida de Pallete

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president d’Indra, el català Marc Murtra, va ser nomenat ahir nou president de Telefónica en substitució de José María Álvarez-Pallete en un Consell d’Administració en el qual aquest últim va presentar la seua dimissió després de vuit anys al càrrec, segons va comunicar l’operador a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El Consell d’Administració de la companyia es va convocar amb caràcter d’urgència després que la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), entitat pública adscrita al ministeri d’Hisenda i que té un 10% de l’entitat, proposés aquest relleu. La decisió s’ha pres, segons va dir l’empresa, per adaptar-se a “la nova estructura accionarial de Telefónica” i al fet que “alguns dels seus accionistes rellevants han expressat la conveniència d’iniciar una nova etapa en la presidència executiva”.

Després de l’entrada del grup saudita STC, que el setembre del 2023 va adquirir de forma sorprenent un 9,9 per cent de la companyia, aquest moviment va impulsar la SEPI a entrar en l’operador comprant un 10 per cent i convertint-se en el seu màxim accionista, també va impulsar Criteria a ampliar la seua participació a gairebé un 10 per cent. Pallete va ser elegit per al càrrec el 2016, quan va substituir César Alierta, i el seu mandat expirava aquest any. Per la seua part, Murtra, fins ara president d’Indra i conseller d’Indústria de Turbo Propulsores i d’Ebro Foods, va ocupar càrrecs públics de la mà del PSC, com el de director general de Red.es i el de director de gabinet del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç del Govern d’Espanya Joan Clos. És per això que el seu nomenament va aixecar crítiques entre les files del PP, que va acusar el Govern estatal de voler “colonitzar” empreses privades amb persones afins al PSOE.