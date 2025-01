La província de Lleida registra cada mes 250 operacions de vendes de finques rústiques

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El mercat de la compravenda de finques rústiques a Lleida va registrar l’any passat una mitjana de 250 operacions al mes. Segons les dades fetes públiques per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), entre gener i octubre del 2024 es van tancar un total de 2.488 vendes, una xifra que confirma l’estabilitat del mercat respecte a l’exercici anterior.

Tanmateix, la majoria de les finques que canvien de mans a la demarcació corresponen a casos d’herències. En el mateix període de l’any passat, Estadística té constància de 3.887 casos en els quals agricultors i ramaders van deixar als seus testaments finques agràries. Estem parlant de prop de 400 casos mensuals.

Hi ha altres tipus de transmissions de terrenys, com poden ser els casos de permutes o de donacions. En el primer dels casos sol correspondre a operacions entre productors que aposten per acords per unir parcel·les. Entre gener i octubre de l’any passat es van registrar 49 permutes. D’altra banda, les donacions van triplicar aquesta xifra i van arribar a les 184, segons els registres oficials.

Així mateix, els fons d’inversió, les grans corporacions, tant nacionals com internacionals, i els inversors particulars van liderar la inversió en sòl rústic a Espanya l’any 2024 a causa del seu potencial de rendibilitat a llarg termini, segons l’Informe Cocamp sobre la Inversió en Sòl Rústic el 2024 elaborat per Cocampo.

En l’informe s’ha revelat que Espanya, que destaca per les condicions climàtiques i la diversitat geogràfica, va continuar sent l’any passat una opció atractiva per als qui van buscar diversificar les seues inversions.

Concretament, a l’octubre es van adquirir 129.965 finques rústiques, on van destacar Castella i Lleó (20.838), Andalusia (18.833), el País Valencià (16.984) i Castella-la Manxa (15.688), que van concentrar el 55,7% de les transaccions. En el cas de Lleida, segons l’Institut Nacional d’Estadística, van ser 275.

En el cas de les inversions realitzades per empreses de capital privat, el fons d’inversió Long Walk Farming va tancar dos operacions a la província de Cadis. Per la seua banda, els terrenys de regadiu destinats a altres cultius van disminuir el preu fins als 24.120 euros per hectàrea, cosa que es tradueix en un descens de l’1,3 per cent respecte a un any enrere.

Estabilitat en els preus, amb l’hectàrea de fruita al capdavant

El preu de la terra es va estabilitzar el 2023 a la província de Lleida, tant a les zones de regadiu com a les de secà, amb lleus o inexistents diferències de preu respecte a l’any 2022, segons les últimes dades que hi ha disponibles de la conselleria d’Agricultura. Així, situa la cotització mitjana ponderada d’una hectàrea de terra per a fruiters de regadiu a la demarcació durant l’any passat en els 26.745 euros, el mateix import que va marcar durant el 2022 i que, al seu torn, és un 6,36 per cent inferior al que es pagava per aquest tipus de terreny fa vuit anys, l’any 2016, quan l’hectàrea per a aquest tipus de cultiu arribava a marcar els 28.560 euros, segons les dades de la Generalitat.