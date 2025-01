Càmpings de Roses, Salou i Mont-roig del Camp, entre els millors d'Europa

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El càmping Salatà de Roses, a l'Alt Empordà, ha estat distingit amb el premi PiNCAMP 2025 que el reconeix com el millor càmping d'Europa en digitalització. El guardó, atorgat durant la fira especialitzada del sector CMT celebrada a Stuttgart, posa en relleu els esforços duts a terme pel càmping gironí per adaptar-se a les noves tecnologies i oferir als clients una experiència digital completa.

Actualment, el 100% de l'oferta del càmping Salatà es pot reservar en línia. A més, els campistes també poden realitzar el check in, pagar l'estada o reservar activitats i experiències per a les seves vacances a través d'internet. Aquesta aposta per la digitalització integral ha estat clau perquè el jurat hagi decidit atorgar-li aquest prestigiós reconeixement a nivell europeu.

Durant la gala de la fira CMT, les organitzacions de referència del sector càmping, l'ANWB dels Països Baixos i l'ADAC d'Alemanya, també han reconegut la qualitat de 17 càmpings catalans que han assolit la màxima categoria de cinc estrelles. Aquests guardons reforcen el posicionament de Catalunya com una destinació capdavantera en turisme de càmping, amb instal·lacions d'alta qualitat i serveis innovadors que s'adapten a les necessitats del viatger modern.

Els premis PiNCAMP són els més prestigiosos del sector del càmping a Europa i fent un símil amb el cinema, s'equipararien als Oscar. S'han atorgat aquest cap de setmana a Stuttgart, coincidint amb la celebració de la fira CMT, i al seu darrere hi ha les dues organitzacions principals del sector del càmping a Europa: l'ADAC (Alemanya) i l'ANWB (Països Baixos).

Durant la gala, el càmping Salatà de Roses ha rebut el Premi PiNCAMP 2025 que el distingeix com el millor d'Europa en digitalització; i que en aquest cas, atorga l'ADAC. D'aquesta manera, els guardons han posat en relleu la tasca que ha fet l'establiment gironí per avançar cap a una gestió intel·ligent. En total, el càmping Salatà compta amb 171 parcel·les i 56 bungalous.

A més del càmping de Roses, també n'hi ha hagut dos més de catalans que han quedat finalistes en alguna altra de les categories dels Premis PiNCAMP 2025. Per una banda, el Càmping & Resort Sangulí de Salou (a la de Sostenibilitat i Consciència Ambiental, concedit també per l'ADAC). I per l'altra, el Playa Montroig Càmping Resort (a la de Càmping de l'Any a l'Estranger, que atorga l'ANWB).

Des de fa un any, el portal PiNCAMP, un dels més rellevants d'Europa, està integrat per les tres associacions referents del sector a Alemanya, els Països Baixos i Suïssa (en aquest cas, TCS). Un comitè internacional de deu experts selecciona els guardonats als premis d'entre els centenars de candidatures del sector que es reben des de Catalunya, l'estat espanyol i Alemanya, França, Itàlia, Croàcia, Portugal, els Països Baixos, Albània, Montenegro, Dinamarca, Polònia i Suïssa.

Càmpings de cinc estrelles

D'altra banda, durant la cerimònia celebrada a Stuttgart, l'ANWB i l'ADAC també van entregar els seus reconeixements respectius als càmpings que assoleixen les cinc estrelles (la màxima categoria del sector). Aquest 2025 hi ha hagut disset càmpings catalans que han rebut les distincions. I d'aquests, vuit per partida doble, perquè tant l'ANWB com l'ADAC els han reconegut.

L'ADAC, l'associació automobilística més gran d'Europa amb més de 21 famílies associades, atorga la distinció Superplatz 2025. I l'ANWB, que compta amb més de 4,8 milions d'usuaris, lliura el reconeixement Top Camping 2025.

El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, subratlla que el Premi PiNCAMP, les dues nominacions i les distincions rebudes "demostren que Catalunya continua essent una destinació de càmping líder a Europa, són un reconeixement molt important a la feina que està fent el sector i destaquen el gran nivell i l’excel·lència dels càmpings catalans".