Crit d'alerta del comerç de Catalunya: falta relleu generacional i sobra burocràcia

El sector del comerç a Catalunya està "cremat". Així de taxatiu s'ha mostrat aquest dilluns Anoni Cañete, president de Pimec, durant la primera Cimera del Comerç a Catalunya que s'ha celebrat a Vic (Osona). Les principals preocupacions del sector són la falta de relleu generacional, però també l'excessiva burocràcia. "Dediquem 42 hores al mes a omplir papers", ha puntualitzat Cañete amb resignació. A la dificultat per trobar persones que vulguin treballar, també s'hi barreja la reducció de la jornada laboral plantejada pel govern, una mesura que qualifiquen de "populista". Des del sector no es veu amb bons ulls perquè moltes vegades es tracta de "petites empreses amb dos o tres treballadors i és difícil poder ajustar".

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha destacat la "transcendència" del sector del comerç pel país. En primer lloc, perquè "ens dona seguretat". "Els carrers on hi ha comerç, hi ha vida i estan més segurs". El comerç també és un agent socialitzador i, per tant, "permet que els veïns es socialitzin, sobretot les persones grans", ha afegit el president.

Pel sector, els dos reptes més importants que tenen ara mateix al davant són la manca de relleu generacional i l'excés de burocràcia. "No trobem persones per treballar", s'ha queixat Cañete. "Amb un 9% d'atur no és possible que no trobem persones per treballar, alguna cosa estem fent tots malament", ha dit el president de Pimec. De fet, ha reclamat solucions a l'administració i que es destinin més recursos a la formació de qualitat.

"Hi ha massa paperassa", ha destacat Antoni Cañete sobre l'excés de burocràcia. "Dels deu papers que ens demana l'administració, set ja els té", s'ha queixat el president. A més, la mitjana de resposta d'aquestes administracions és de 166 dies, ha afegit.

Davant la instauració del comerç electrònic i totes les noves tecnologies, Cañete ha dit que "no han de ser un problema", sinó "una nova situació" que dona el mercat i amb la que s'ha de conviure. "Ens hem d'adaptar a les noves tecnologies i utilitzar-les per donar una millor resposta".

Tancament de comerços

S'estima que en els darrers 10 anys s'han perdut a Catalunya uns 10.000 comerços, un 10% del total, sumant els tancaments i les obertures. Antoni Cañete ha reivindicat la importància del comerç de proximitat als pobles i les ciutats del país. "Hem de tenir en compte que cada vegada que desapareix un comerç és com quan es crema un bosc", ha assenyalat. Segons Cañete, se'n podran obrir més, però el coneixement, la capacitat de contractació, la interrelació amb el barri i la capacitat integradora, tot això es perdrà.

La primera Cimera del Comerç a Catalunya s'ha celebrat a Vic amb la presència de més de 200 empresaris de tot el país.