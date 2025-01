Aquesta és la data exacta en què baixaran les pensions i les noves quantitats

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'augment de les pensions, que havia de millorar la nòmina de milers de persones grans a partir del gener del 2025, no ha tirat endavant al Congrés dels Diputats. Amb 177 vots en contra, els partits PP, Vox i Junts han tombat el decret llei presentat pel govern espanyol al desembre passat, que també incloïa bonificacions per al transport i ajudes per als afectats per la DANA de València.

Més de 12 milions de jubilats i pensionistes del sistema de la Seguretat Social es troben ara, quan estaven a punt de cobrar més diners en les seves prestacions, amb aquesta mala notícia. El decret llei contemplava una revaloració del 2,8% per a les pensions contributives, del 6% per a les mínimes i les no contributives, i del 9% per a l'Ingrés Mínim Vital (IMV).

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha assegurat que les pensions que es cobrin al gener sí que apareixeran amb l'augment, però a partir del febrer, els pensionistes veuran com les quanties seran més baixes en perdre's la pujada acordada.

Noves quanties de les pensions a partir del febrer

Amb l'eliminació del decret, la quantia de les pensions baixarà i la gent gran trobarà canvis en el pagament. Aquestes seran les noves quantitats que els pensionistes veuran als seus comptes el mes de febrer:

Els pensionistes que tinguin cònjuge a càrrec passaran de 1.127,20 euros al mes a 1.033 euros.

La pensió mitjana, que pujava 35 euros, es queda en 1.300 euros. Segons la mitjana que es va pagar el novembre del 2024, queda en 1.260,94 euros.

La pensió màxima, que està en 3.175,04 euros, amb la revaloració havia pujat a 3.267 euros.

Les pensions no contributives, que el 2024 eren de 7.250 euros, ara han d'esperar que s'aprovi l'augment.

Reaccions al rebuig de l'augment de les pensions

La ministra Elma Saiz ha acusat el PP "d'oportunisme polític" i "d'enfonsar 12 milions de pensions", assegurant que estan jugant amb les "coses del menjar" dels pensionistes. Fa pocs dies, des del ministeri es confirmava que el decret per a l'augment de les pensions s'havia aprovat al Consell de Ministres i es destacaven els importants beneficis i la millora del poder adquisitiu que això suposava per a la gent gran.