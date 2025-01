Camil Ros, reelegit com a líder d'UGT a Catalunya

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

UGT de Catalunya ha reelegit Camil Ros com a secretari general en el 17 Congrés del sindicat, celebrat des de dimarts fins ahir al teatre Monumental de Mataró. Ros encadena així el seu tercer i últim mandat al capdavant de l’organització, que lidera des de l’any 2016. La seua candidatura, l’única que es presentava, va estar recolzada pel 78,53% dels delegats i delegades (374) que van exercir el seu dret a vot. A nou equip de Ros compta amb diverses renovacions, però segueixen, entre d’altres, Matías Carnero com a president i David Papiol com a secretari d’organització.

En el seu discurs després de la reelecció, va insistir en la reducció de la jornada i va posar com a objectiu final arribar a la setmana laboral de 4 dies i a les 32 hores setmanals. El secretari general va afirmar que aconseguir-ho és possible amb “constància, compromís i organització sindical per fer-ho”.

En aquesta línia, va afirmar que el progrés econòmic ha d’anar acompanyat “de benestar i de viure millor” i que en els últims 40 anys la jornada laboral no ha variat però sí que ho han fet el mercat laboral, la tecnologia i la inversió de les empreses.

Així mateix, també va exigir a la Generalitat fixar un llindar de 1.400 euros mensuals en les seues contractacions públiques, el “salari mínim de referència” que segons el sindicat correspon a Catalunya.