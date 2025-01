Agrotecnio investiga la resiliència de l'ordi i la malta davant de cops de calor

Camps per a la investigació, que es fa al Pla i al Segrià. - AGROTECNIO

El centre CERCA Agrotecnio coordina el projecte Millora de la resiliència de l’ordi i de la malta als cops de calor i el brotat precollita (ResOrMa) que vol estudiar com afecten el cultiu d’ordi i la malta dos fenòmens extrems de curta durada que es produeixen a conseqüència del canvi climàtic: els cops de calor i el brotat precollita que es dona quan hi ha precipitacions importants al final del cicle del cultiu de l’ordi. El projecte està encapçalat per tres empreses: Semillas Batlle, Cupasa i La Moravia.

L’empresa Semillas Batlle liderarà, juntament amb Agrotecnio, els estudis que permetin obrir oportunitats per a millora genètica que perfeccioni el comportament de les llavors davant d’aquests dos fenòmens. Cupasa s’encarregarà, juntament amb Agrotecnio, dels estudis per determinar com influeix la fertilització nitrogenada en la producció del gra quan es produeixen els cops de calor i el brotat precollita. La malteria La Moravia, del grup Damm, liderarà juntament amb Agrotecnio, els estudis sobre els impactes en la qualitat dels grans i en la malta derivada dels mateixos.

Finalment, el centre d’investigació Agrotecnio aporta el coneixement, les idees i la metodologia de tota la part científica i de divulgació dels resultats.