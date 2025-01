Una pujada d'aranzels del 10% als EUA costaria 5,7 milions a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La patronal catalana de petites i mitjanes empreses Pimec ha posat xifres a les amenaces proteccionistes de Donald Trump i les conseqüències poden ser especialment importants per a les comarques de Lleida. Afirma que les comarques lleidatanes, amb una forta dependència de les exportacions agroalimentàries, es podrien veure especialment afectades en aquest escenari. Calcula que un increment dels aranzels del 10% podria suposar un sobrecost de 5,7 milions d’euros en exportacions de la demarcació, amb una caiguda esperada del 7% (aproximadament 4 milions d’euros menys).

Els sectors més afectats inclourien l’oli d’oliva (-2,8 milions d’euros), els sucs (-770.000 euros) i els llegums i hortalisses (-140.000 euros). Avala les seues estimacions recordant que el sector agroalimentari és altament vulnerable a increments d’aranzels, com ja es va observar amb les mesures del 2019 que van reduir les exportacions lleidatanes en un 27% en només quatre mesos.

Hi ha firmes agroalimentàries “altament vulnerables” als possibles aranzels dels Estats Units

Com va publicar SEGRE dimecres, la demarcació de Lleida va vendre entre els mesos de gener i novembre de l’any passat productes per valor de 112,5 milions als Estats Units, segons l’última informació publicada per la secretaria d’Estat de Comerç.

El sector oleícola va liderar les vendes amb 76,46 milions d’euros, xifra que representa el 68% del total de les exportacions. A molta distància se situen les conserves de verdura, fruita o sucs, amb poc més de tres milions d’euros, mentre que els olis essencials i perfums voregen els dos milions. Per sobre del milió d’euros també es troben paper i cartró (1,40 milions), begudes en general (1,36), carns i restes comestibles (1,22), llegums i hortalisses (1,14) i preparacions alimentàries diverses (1,17).

Pimec afirma a més que aquest escenari actual, amb les amenaces econòmiques de Donald Trump, també es podria veure agreujat per la competència al mercat financer internacional, amb rendiments dels bons nord-americans a l’alça que podrien dificultar l’accés al finançament per a empreses lleidatanes, especialment pimes.

Amb tot, l’informe Perspectives econòmiques 2025, elaborat per l’Observatori de la Pime de Pimec, conclou que les petites i mitjanes empreses de Catalunya enfoquen el 2025 amb un “optimisme moderat”.