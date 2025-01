Asaja acusa Treball de redoblar l'assetjament al camp amb inspeccions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Asaja Lleida denuncia que la Inspecció de Treball està redoblant el que considera assetjament als agricultors. En aquest sentit, denuncia que a la campanya oleícola de Castella-la Manxa ha presentat almenys dos propostes de sancions per import de 2.000 euros adduint que les finques no tenien serveis portàtils. El líder d’Asaja Lleida, Pere Roqué, va afirmar que tant el departament com el de riscos laborals de l’organització agrària afirmen que no existeix cap normativa que justifiqui aquestes sancions. A més, va advertir que seria fins i tot antihigiènic tenir aquest tipus d’instal·lacions mòbils als camps a 40 graus de temperatura, com es poden registrar a les finques fructícoles lleidatanes en ple estiu. “No té cap sentit”, va etzibar.

Va recordar que el sector s’adequa a la normativa, des d’oferir habitatge a temporers que arriben de distàncies superiors a 80 quilòmetres o ajustar els horaris dels treballadors a les temperatures de l’estiu com a mesura per garantir la salut en l’ocupació. Però va advertir que les noves exigències sobre el control digital de les jornades pot comportar problemes a Lleida aquest estiu. El líder d’Asaja a Lleida va insistir que hi ha zones en les quals no hi ha cobertura d’internet, com pot ser per exemple la zona alta de Gimenells.

Asaja Lleida “alerta de tres competències contra el camp: el ministeri de Treball, Mercosur i Trump”

En aquest context, va ser especialment crític amb el ministeri de Treball, d’una banda, i pel tractat de la UE amb Mercosur, avalat pel Govern central. Es va preguntar irònic si en aquests països es compleixen totes les estrictes normatives tant laborals espanyoles com de producció comunitàries. Tot això, va dir, mentre el sector agroalimentari tem les conseqüències de la política del president nord-americà, Donald Trump, de cara a les exportacions espanyoles. “Avui els pagesos tenim tres competències a les quals fer front: el ministeri, Mercosur i Trump, i tot amb costos disparats”, va dir.