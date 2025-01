Adeslas valora positivament la nova proposta per Muface i obre la porta a tornar al concert

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’asseguradora Adeslas ha fet una valoració “positiva” dels canvis introduïts en la licitació de Muface i ha expressat la seva “confiança en la viabilitat del conveni per a l’atenció sanitària dels mutualistes” per als pròxims tres anys. Després que el Consell de Ministres hagi acordat un nou augment en el finançament del conveni de Muface, l’asseguradora ha dit que l’oferta inclou l’increment “necessari” per evitar pèrdues en la prestació del servei. A l’espera de conèixer els detalls dels plecs de la licitació i de les “deliberacions” de la companyia, Adeslas diu que té “voluntat” de fer els “passos necessaris per donar continuïtat de forma favorable” a la seva participació a Muface.

Tot plegat després que el Consell de Ministres hagi autoritzat aquest dimarts millorar la prima mitjana ponderada per a les asseguradores que optin a Muface en un 41,2% durant els tres anys de vigència del conveni. En les darreres setmanes, el govern espanyol ha anat allargant la licitació del servei entre aquest any i el 2027 per oferir la cobertura sanitària als funcionaris de l'Estat.

Aquest moviment arriba després d'una "sèrie de consultes" entre els licitadors i l'executiu espanyol, segons ha explicat el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, que ha afegit que ha decidit augmentar la dotació del contracte amb un finançament addicional de 330,5 milions d'euros a distribuir entre les tres anualitats.