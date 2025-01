El benefici del BBVA supera per primera vegada els 10.000 milions

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup BBVA va guanyar 10.054 milions d’euros el 2024, un 25,4% més que l’any anterior, superant per primera vegada els 10.000 milions, impulsat pel marge d’interessos i les comissions netes, segons va informar ahir l’entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El resultat inclou l’impacte del gravamen temporal als bancs, que va ascendir a 285 milions, va indicar el BBVA, el marge d’interessos del qual (el que recull gairebé tots els ingressos) va créixer un 9,4%, fins als 25.267 milions d’euros.

Quant a la rendibilitat, el ROE (rendibilitat sobre fons propis) es va situar en el 18,9%, davant el 16,2% de l’any anterior, i el ROTE va assolir el 19,7%, per sobre de l’objectiu del 14% que s’havia marcat l’entitat. Amb aquests resultats, el BBVA ha proposat elevar el dividend en efectiu de l’any fins a 70 cèntims d’euro bruts per acció, un 27% més.

El president del BBVA, Carlos Torres, confia que la CNMV aprovi l’opa sobre el Sabadell “en les properes setmanes”, segons va dir en la roda de premsa per presentar els comptes del 2024. Actualment, l’operació es troba en fase 2 d’anàlisi de Competència, la qual cosa ha retardat el calendari que el BBVA tenia en ment. Segons alguns analistes, la decisió de la CNMC podria arribar abans de Setmana Santa. Sobre aquesta anàlisi de Competència i les “preocupacions” traslladades pel Govern central i les comunitats més impactades per l’operació, Torres va assegurar que el banc és i ha estat “molt sensible”, i per això ha presentat compromisos “inèdits” en matèria de competència, inclusió financera i cohesió territorial.

Preguntat per la premsa, va manifestar que no es contempla incrementar el preu que ofereixen per les accions del Sabadell, ja que no hi ha “espai” per fer-ho. “No s’ha d’apujar l’oferta”. Sobre el canvi de seu de l’entitat que presideix Josep Oliu a Catalunya, va apuntar que és un moviment “relativament natural” sobre el qual no vol fer lectures polítiques.

Torres no preveu canvis en la representació de la participació que té el banc a Telefónica després de l’arribada a la presidència de Marc Murtra per José María Álvarez-Pallete.