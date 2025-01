CaixaBank tanca el 2024 amb uns beneficis rècord de 5.787 milions

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va qualificar ahir d’excel·lents l’any 2024 per a l’entitat, exercici en el qual va assolir un benefici net de 5.787 milions d’euros, un 20,2% més que l’any anterior, gràcies a un fort creixement de l’activitat comercial que l’ha portat a assolir el millor resultat anual de la seua història. Ha estat “un any molt positiu que tanca un cicle en el qual hem assolit tots els objectius que ens havíem marcat en el nostre Pla Estratègic 2022-2024: creixement de l’activitat comercial, millora en la qualitat de servei, rigorosa gestió del risc i recuperació d’una rendibilitat raonable”.

Els recursos de clients van augmentar un 8,7% l’any i la cartera de crèdit sana van créixer un 2,2%, amb un increment del 32% en la concessió de crèdit a Espanya, principalment en hipoteques i préstecs al consum, fins a 27.772 milions.

Gonzalo Gortázar celebra que “hi ha una via lliure” per mantenir el model de Muface

La base de clients de l’entitat a Espanya es va ampliar en 280.000, fins a assolir els 18,5 milions, dels quals el 71,8 % estan vinculats, mentre que els clients digitals van superar els 12 milions.

El consell d’administració ha proposat a la junta general d’accionistes el pagament d’un dividend en efectiu de 0,2864 euros bruts per acció amb càrrec als resultats del 2024 (2.028 milions d’euros), cosa que, juntament amb el dividend a compte pagat el novembre passat per un import de 1.068 milions d’euros, situa el percentatge de distribució (payout) en el 53,5 per cent.

Durant la presentació de resultats a la ciutat del Túria i davant de la insistència de la premsa, Gortázar va reiterar que CaixaBank mantindrà la seu a València i que hi serà amb “caràcter indefinit”.

Sense voler valorar la tornada del Banc Sabadell a Catalunya, va insistir que “reafirmem la nostra voluntat que en aquest aspecte no canviarem i no mourem la seu”. Tot això malgrat afirmar sobre la situació a Catalunya que “el procés de normalització és bo per a tothom”.

Va descartar que CaixaBank pugui entrar en un procés de concentració, després que “hem fet els deures”, amb referència a la integració de Bankia, de la qual es va mostrar orgullós. Va afirmar que el nivell de concentració del sector a Espanya és mitjà i “que hi ha espai per a més consolidació”, això sí, sense voler entrar a valorar l’opa llançada pel BBVA sobre el Sabadell.