Illa anuncia 18.500 milions fins al 2030 per recuperar el lideratge econòmic català

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va presentar ahir el pla econòmic del Govern per a la legislatura, anomenat Catalunya lidera, que inclou 200 mesures i una inversió 18.500 milions d’euros fins al 2030 per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. “La mobilització de recursos públics de la Generalitat més ambiciosa des de l’any 2010”, va dir a l’Escola Industrial de Barcelona.

La inversió es destinarà a infraestructures, modernització productiva, coneixement i innovació, bon govern i polítiques d’igualtat d’oportunitats, i 13.700 milions sortiran de la Generalitat i 4.800 a través de crèdits de l’Institut Català de Finances (ICF).

Entre les mesures, destaca la construcció de 50.000 habitatges de protecció oficial el 2030

El pla econòmic destaca 20 de les 200 mesures proposades, que es concentren majoritàriament en els sectors estratègics relacionats amb les infraestructures, la modernització productiva i el coneixement i la innovació. Entre les mesures destacades, hi ha la transformació de l’Aeroport de Barcelona-el Prat perquè pugui assumir més vols intercontinentals i acabar el Corredor Mediterrani, així com impulsar-ne un altre entre Tarragona-Lleida-Saragossa.

Es destinaran 2.000 milions per millorar l’autonomia i suficiència hídrica i que el 70% de la demanda d’aigua es pugui satisfer amb nous recursos, i s’ampliarà la xarxa de fibra òptica pública fins als 8.000 quilòmetres el 2025 perquè el 100 per cent dels municipis estiguin connectats. D’altra banda, el sector digital, l’agroalimentari, l’automoció i mobilitat, les energies renovables, les indústries intensives en energia, la salut i la biomedicina i el sector turístic tindran accés prioritari a les línies d’ajuts.

Així mateix, destinarà 50 milions d’euros i instruments de finançament publicoprivada per arribar a les 3.000 empreses emergents el 2030.

A més, vol desplegar un programa de transformació tecnològica per aconseguir que el 60% del teixit empresarial català hagi iniciat projectes de transformació tecnològica i posarà especial èmfasi en el sector de semiconductors.

El pla recull la construcció de 50.000 habitatges de protecció oficial el 2030 i mobilitzar sòl residencial per construir habitatge protegit, a més d’altres polítiques com l’impuls del salari mínim de referència català o el traspàs de l’ingrés mínim vital i la reforma de la renda garantida de ciutadania.

Crítiques de Junts i Esquerra i aval de les patronals al projecte

Junts per Catalunya va considerar que Salvador Illa va fer “una visió poc realista del que està passant al país”. La portaveu del grup al Parlament, Mònica Sales, va preguntar al president de la Generalitat “com ho farà possible sense pressupostos, sense captació d’inversions i sense tenir acords possibles per tirar-lo endavant”. De la mateixa manera, va criticar que “obviés” tant el dèficit fiscal com el dèficit d’infraestructures en el seu discurs. La portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, va lamentar que no posés l’accent en el finançament singular. “Ha de ser la clau de tornada perquè Catalunya lideri i s’enlairi”, va dir. Pimec va reclamar un “bon repartiment” dels 18.500 milions, així com tenir en compte la necessitats de les pimes, mentre que el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, va celebrar que el pla va en la “mateixa direcció” que els plantejaments de la patronal catalana.