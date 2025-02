Desigualtats en la renda a Lleida: Anàlisi de les dades de renda bruta i disponible per zones

L'anàlisi de les dades fiscals a Lleida més recents de l'Agència Tributària, del 2022, revela significatives diferències en els ingressos dels habitants segons la zona en la qual resideixen. La informació sobre la renda bruta i la renda disponible per trams inframunicipals mostra no només la distribució d’ingressos a la ciutat, sinó també com factors com les cotitzacions a la Seguretat Social i la càrrega fiscal afecten els ingressos finals dels ciutadans.

Dades generals a Lleida

La mitjana de renda bruta a Lleida és de 31.335 euros, mentre que la renda disponible mitjana és de 25.057 euros. Això significa que, després de pagar impostos i cotitzacions, els ciutadans perden una part significativa dels seus ingressos.

Les zones amb major i menor renda

Ciutat Jardí, el barri amb més renda: Aquest barri presenta la renda bruta mitjana més alta amb 58.212 euros i una renda disponible de 43.153 euros. Això indica que els habitants d’aquesta zona tenen una capacitat adquisitiva molt més gran que la resta de la ciutat.

Zona Alta-Camp d’Esports-Fleming, una altra àrea acomodada: Amb una renda bruta mitjana de 38.771 euros i una renda disponible de 30.424 euros, és la segona zona amb millors condicions econòmiques.

Princep de Viana-Clot -Centre Històric, la renda més baixa: En contrast, aquesta zona registra la renda bruta mitjana més baixa (28.396 euros) i una renda disponible de 22.984 euros.

Joc de la Bola-Mariola-Universitat, una situació similar: Presenta una renda bruta de 29.550 euros i una renda disponible de 23.941 euros, la qual cosa també la situa entre les zones amb menor poder adquisitiu.

Les diferències en la distribució de l’ingrés

Les dades reflecteixen una marcada desigualtat entre les zones de Lleida. Mentre a Ciutat Jardí els habitants disposen de 43.153 euros després d’impostos, en zones com Princep de Viana-Clot amb prou feines superen els 22.000 euros. Aquesta bretxa d’ingressos es tradueix en diferències en qualitat de vida, accés a béns i serveis i oportunitats econòmiques.

Què signifiquen les dades?

Nombre de declaracions : Quantitat de declaracions de la renda presentades a cada zona.

: Quantitat de declaracions de la renda presentades a cada zona. Renda bruta mitjana : Ingressos totals abans d’impostos i cotitzacions a la Seguretat Social.

: Ingressos totals abans d’impostos i cotitzacions a la Seguretat Social. Renda disponible mitjana : Ingressos nets que queden després de pagar impostos i cotitzacions.

: Ingressos nets que queden després de pagar impostos i cotitzacions. Rendes del treball : Ingressos obtinguts de sous i salaris.

: Ingressos obtinguts de sous i salaris. Rendes exemptes : Ingressos no subjectes a impostos, com beques o ajuts socials.

: Ingressos no subjectes a impostos, beques o ajuts socials. Cotitzacions socials a la Seguretat Social : Aportacions a la Seguretat Social que es descompten de la renda bruta.

: Aportacions a la Seguretat Social que es descompten de la renda bruta. Quota resultant d’autoliquidació : Quantitat final d’impostos a pagar després d’aplicar deduccions.

: Quantitat final d’impostos a pagar després d’aplicar deduccions. Renda disponible: Quantitat final de diners amb què compten els ciutadans després d’impostos i cotitzacions.

Impacte dels impostos i cotitzacions

De mitjana, els impostos i cotitzacions socials redueixen la renda bruta entorn d’un 20%. En zones d’ingressos alts, com Ciutat Jardí, l’impacte de les deduccions és menor en termes proporcionals, mentre que en zones de menors ingressos el percentatge de reducció és més significatiu.

L’anàlisi d’aquestes dades permet comprendre la desigualtat econòmica a Lleida i com es distribueixen els ingressos a la ciutat. Aquestes diferències en renda poden influir en aspectes clau com l’educació, la salut i la mobilitat social.