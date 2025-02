Les vendes de turismes a Lleida inicien el 2025 pujant el 7%

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les matriculacions de turismes i totterrenys van augmentar un 7,32% el gener a la província de Lleida, fins a assolir les 440 unitats, davant del mateix mes de l’any passat, segons les dades publicades ahir per la patronal Anfac. Durant el primer mes del 2025, les matriculacions dels turismes de gasoil van retrocedir un 8,62%, fins a les 53 unitats, representant tan sols el 12% de la quota de mercat. Per la seua part, la venda dels propulsats per motors de gasolina van caure un 26,92%, amb 95 vehicles i un 21,6% de quota de mercat, mentre que els de resta de combustibles van augmentar un 31,53%, fins als 292 vehicles, el 66,3% del total de comercialitzats. En aquesta última categoria, s’inclouen els elèctrics purs, els híbrids endollables i no endollables, i els propulsats per hidrogen i gas natural liquat (GNL), entre altres. Dins d’aquest grup els que més van pujar en vendes en comparació amb el mes de gener del 2024 van ser els elèctrics (+66,67%), tanmateix els híbrids van repetir com els cotxes més venuts a la demarcació, amb 210 unitats, un 32,9% més que el mateix mes de l’any anterior.

Per la seua part, les matriculacions de motocicletes van caure a Lleida un 19,32% al gener, fins a les 92 unitats.

La lleidatana Recomotor adquireix 2 nous desballestadors

L’empresa lleidatana de recuperació i venda de peces utilitzades de cotxe Recomotor ha adquirit recentment dos nous desballestadors com a part del seu pla per reforçar la seua presència a nivell estatal i posicionar-se com un referent europeu en la indústria del reciclatge de components de vehicles. En aquesta línia, la firma va comprar el setembre passat Desguaces Vinaroz, ubicada a Castelló. L’objectiu és ampliar la xarxa de desballestaments a Europa per poder oferir un millor servei a grans clients.La plantilla de Recomotor ha crescut exponencialment, i ja supera els 90 empleats des de la seua fundació a finals del 2021. Aquest creixement també es reflecteix en els resultats econòmics, ja que en tres anys la companyia amb seu a Lleida ha facturat més de 10 milions d’euros, i espera superar aquesta xifra només el 2025. Les vendes internacionals representen gairebé el 50% de la seua facturació total, i busquen arribar al 70%.