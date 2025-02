Comprar a Temu i Shein serà més car si la Unió Europea aprova la seua última proposta

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha demanat aquest dimecres d’acabar amb l’exempció de gravamen de què gaudeixen en l’actualitat les importacions per sota de 150 euros, un avantatge del qual es beneficien especialment grans plataformes de venda de baix cost a Internet com Shein i Temu que han crescut "extremadament ràpid" en els últims dos anys.

D’aquesta manera, el nou Executiu d’Ursula von der Leyen busca reactivar una reforma de la política duanera que ja va posar sobre la taula el maig de 2023 però que segueix pendent d’adopció i que passa també per reforçar els recursos per a un major control, intercanvi de dades i avaluació de riscos.

Per a això es posa també sobre la taula establir una taxa de tramitació no discriminatòria per a les vendes directes als consumidors europeus però el pagament dels quals sigui assumit pel detallista o plataforma de venda, amb l’objectiu de costejar part de reforç de la vigilància necessària pel fort increment d’aquest tipus de comerç.

Segons dades de la Comissió, només l’any passat es van realitzar prop de 4.600 milions enviaments de mercaderia de baix cost, la qual cosa suposa l’entrada de 12 milions de paquets diaris lliures d’aranzel per no superar el seu valor els 150 euros. Aquestes xifres suposen "el doble de 2023 i el triple de 2022", alerten els serveis comunitaris, preocupats també perquè es tracta sovint de mercaderies falsificades o nocives.

Brussel·les ofereix ara una "caixa d’eines per a un comerç digital segur i sostenible" amb què recorda els instruments que disposa la Unió Europea i les mesures que estan en desenvolupament, però deixa per més endavant l’opció de presentar mesures concretes addicionals.

"Només és l’inici del camí", ha concedit el comissari de Comerç i Seguretat Econòmica, Maros Sefcovic, en una roda de premsa per presentar les idees de la Comissió i apuntar que serà fonamental en el curs del proper any les discussions que tinguin amb els governs i l’Eurocambra.

"Amb el comerç electrònic en auge, hem d’intensificar els esforços per evitar que els productes il·legals entrin el mercat europeu i per assegurar la competència justa tant per als operadors europeus com els de tercers països", ha afegit Sefcovic, qui ha insistit que les autoritats de duanes són "els ulls en la primera línia" de la UE pel que és urgent dotar-los els mitjans necessaris per vigilar l’entrada de productes.

Mentrestant i atesa la "urgència per actuar", ha dit el comissari de Comerç, Brussel·les insta a establir una "Àrea de Control Prioritario Aduanero" per vigilar les vendes online, que representen ja el 97% de les mercaderies que creuen la duana en alguna de les fronteres de la UE.

L’objectiu és afavorir les accions coordinades des de la primera escombrada de seguretat dels béns de manera que es faciliti la detecció ràpida de paquets perillosos o il·legals i s’agilitzi la recopilació de proves per poder prendre mesures addicionals, per exemple decisions antidúmping o davant subsidis il·legals.

Investigacions contra Shein i Temu

Des de la primavera de l’any passat, tant Shein com Temu figuren en la llista de les plataformes online més grans que s’han de sotmetre a les regles més estrictes de la nova Llei europea de Serveis Digitals (DSA, per les seues sigles en anglès) i les dos companyies xineses estan sent investigades per Brussel·les per no prendre mesures suficients per protegir els consumidors, en especial els menors, de la venda de productes nocius o il·legals.

Aquest dimecres, a més, els serveis comunitaris donen a conèixer l’inici d’un altre procediment contra Shein per investigar si viola les regles sobre comerços online. La investigació està en mans de la Xarxa de Cooperació de Protecció del Consumidor (CPC, per les seues sigles en anglès), que ja investiga des de novembre Temu per fraus com l’oferta de falsos descomptes.