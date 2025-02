«Comparteixo les exigències del camp»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, allarga la mà als agricultors per parlar “en qualsevol moment” de les seues demandes. Coincidint amb la convocatòria de noves protestes del sector agrari un any després de les marxes històriques del 6-F, Ordeig afirma que més del 90% de les demandes del Gremi de la Pagesia “són compartides” pel Govern i també per sindicats agraris com Unió de Pagesos o JARC, que no participen en les marxes. “Si ens deixen més temps, aquest país viurà un abans i un després en la mirada cap al sector agroalimentari”, assegura Ordeig, que nega que estigui demanant “un xec en blanc” per a la Generalitat. “En cinc mesos no podem resoldre demandes històriques, però n’hem desbloquejat algunes”, diu.

El conseller assegura que aquest “és el govern dels agricultors i ramaders” i defensa que, en el temps que fa que és al càrrec, han pres “accions decidides i concretes per demostrar-ho”. “Farem el que sigui necessari per defensar el sector agroalimentari, per defensar el sector primari, perquè ens el creiem”, assenyala. “Hi ha diferents maneres de demostrar l’opinió o la reivindicació. Jo ho faig des d’aquí; altres organitzacions agràries no seran a la protesta, però comparteixen gran part de les demandes, així que no ens hem de desviar de l’objectiu: aquí no es tracta de si vas o no vas a les protestes, sinó d’on volem arribar”, destaca el conseller.

El conseller diu que la reivindicació ha d’anar acompanyada de treball a la taula de negociació

“No hi ha una discrepància de país o de model agrari. Podem diferir en algunes coses, però tots defensem el sector i tenim clar que si desapareixen els agricultors, això no funcionarà”, insisteix Ordeig. “Això només ho arreglarem parlant i anant junts”, afegeix.

Ordeig diu que té el “màxim respecte per les protestes” i assegura que està disposat a parlar amb “tot aquell que vulgui aportar”. “Mà estesa per parlar ahir, avui i demà. Sempre, en qualsevol circumstància i en qualsevol moment”, defensa Ordeig.En tot cas, diu que el seu “consell” al sector és que “la reivindicació vagi acompanyada de treball a la taula” de negociació, malgrat que no veu necessari que el Gremi entri, tant sí com no, a la Taula Agrària. En aquest sentit, diu que és un “ferm defensor de concretar propostes” per “continuar avançant”. “Menys papers, més actuació, més gestió del territori, tant respecte a boscos com a fauna salvatge, així com als cursos dels rius”, apunta.

Tal com ja va fer en una carta enviada al Gremi de la Pagesia, el conseller reitera que en cinc mesos no es pot fer el treball que no s’ha fet en deu anys, però tot i així defensa que han aconseguit desbloquejar “demandes històriques”.Així, fa referència al pantà dels Guiamets, en el qual en dos mesos començaran les obres de la connexió de Garrigues Sud amb Margalef, així com la redacció del Pla de Regadius. En aquest sentit, també destaca l’inici de les reunions de treball amb el ministeri d’Agricultura per impulsar la modernització del “gran canal de Catalunya”, el canal d’Urgell, i també esmenta el treball.

Per una altra banda, en matèria de fauna salvatge, Ordeig parla del “descontrol” de la fauna cinegètica i destaca que han de ser capaços de mobilitzar els recursos necessaris per actuar. Així, assegura que hi ha hagut un “rècord de captures” de conills a Ponent i que es va fer una reunió el 13 de gener passat per coordinar l’emergència. Finalment, Ordeig destaca que, per primera vegada en 13 anys, un conseller d’Agricultura ha anat “allà on es decideixen gran part de les polítiques agràries, pesqueres i ramaderes del nostre país”. El conseller subratlla que no va anar només a acompanyar el ministre a Brussel·les, sinó que es va organitzar una “agenda de reunions” amb tots els agents econòmics, socials i polítics que puguin tenir una influència en els interessos del país. El conseller subratlla que l’agricultura representa el 15 per cent del PIB de Catalunya i que això és prou raó per anar “tots a una: sector públic, privat, Europa, Madrid i Catalunya” amb un projecte clar.