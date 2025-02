El Gremi de la Pagesia desconvoca els talls de carreteres en arribar a un acord amb el Govern

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gremi de la Pagesia ha desconvocat aquesta nit els talls de carreteres previstos per demà després d’assolir un acord amb el departament d’Agricultura en una reunió feta aquesta tarda a Cervera amb el conseller Òscar Ordeig. Després de rubricar l’acord, Ordeig ha assegurat que "és bo per al conjunt dels agricultors" i per a Catalunya, i que ha estat fruit d’una llarga negociació amb cessions per part de les dos parts. Ha dit que el seu objectiu ha estat sempre "defensar la pagesia" i ha subratllat el compromís del Govern per complir-lo. Ha detallat que una part de l’acord preveu "la simplificació administrativa" per agilitzar els tràmits i reduir la burocràcia que suporten els agricultors, que hi ha "punts fiscals" com el relatiu a l’impost de successions per a agricultors professionals, així com sobre la part autonòmica de l’impost sobre hidrocarburs, ajuts a la pera per falta de floració i ajuts a la millora de regadius, a l’afectació de la sequera i per adversitats climàtiques, entre altres mesures. L’acord ha arribat hores després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciés que el Consell Executiu aprovarà dimarts vint mesures per reduir la burocràcia que suporten els agricultors.

Per la seua part, un portaveu del Gremi també ha afirmat que "és un bon acord" . Ha ratificat que desconvoquen els talls de carreteres, però que faran un seguiment del compliment dels punts firmats. Sobre els mateixos, ha afegit que consideren que "garanteixen la continuïtat de la pagesia al nostre país". Ha precisat que demà al matí sí que hi haurà concentracions, però sense tallar les carreteres, per explicar als agricultors el contingut dels acords. Ha avisat que en el cas que no es compleixin "farem la pressió que correspongui".