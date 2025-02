Lleida lidera la recuperació de la construcció de pisos amb un augment del 140% el 2024

La demarcació de Lleida va liderar l’any passat la recuperació del sector de la construcció de pisos a Catalunya, després de viure anys d’estancament, amb un espectacular increment del 140,3% d’habitatges iniciats respecte al 2023, segons l’Estudi de l’Oferta d’Habitatge Nova Construcció a Catalunya 2024 de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE). La segueix Tarragona, a molta distància, amb un 32,1% més de pisos iniciats l’any passat, i els percentatges de Girona i Tarragona són molt menors, amb 6,1% i un 1,9%, respectivament. La mitjana d’augment a Catalunya és del 8,2%.

L’informe indica que, en valors absoluts, a les comarques de Lleida es van començar a construir el 2024 un total de 841 pisos i apunta que són 491 unitats més. Quant als acabats, els xifra en 613, la qual cosa significa un descens del 34,4%. La presidenta dels promotors de Lleida, Montse Pujol, defensa que aquestes xifres no suposen el començament d’un altre boom immobiliari, sinó el començament de la recuperació de la “normalitat” al sector després d’haver-se vist molt afectat per la crisi primer i per la paralització per la pandèmia després. De fet, indica que la necessitat d’habitatges és encara superior als que es construeixen.

Pel que respecta a les vendes, l’APCE assenyala que Lleida va tancar el tercer trimestre del 2024 amb un 36,2% més de transaccions d’habitatges d’obra nova i només un 0,2% de segona mà, la qual cosa suposa una mitjana del 7,8% d’increment de les operacions de compravenda. Tots els percentatges, excepte el de segona mà, són també els més elevats de les quatre províncies catalanes. De fet, a Girona i Tarragona fins i tot van registrar un descens.

Així mateix, l’estudi constata que a Lleida la superfície mitjana dels pisos és de 90 metres quadrats, les segona més alta de les quatre demarcacions darrere dels 91 de Tarragona. No obstant, el preu de venda és el menor, amb 272.135 euros (2.282,3 euros per m² construït i 3.043 el metre útil). La primera posició del rànquing l’ocupa Barcelona, amb un preu de venda de 422.448 euros per un habitatge de 85 m². Els habitatges de Girona són els de menor mida, de 82,1 m², i un preu de 389.961 euros. A Tarragona costen una mitjana de 305.655 euros.