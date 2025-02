Elisabet Alier, Premi Emprenedor

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Elisabet Alier, presidenta del grup paperer Alier de Rosselló, va ser proclamada ahir guanyadora del Premi Emprenedor de l’Any (PEA) 2024 d’EY per Catalunya en la 28a edició a nivell nacional en un acte celebrat al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Després de recollir el guardó, Alier va agrair el reconeixement per ser un “meravellós estímul” per a la vocació de la seua companyia d’impulsar una indústria diferent, més sostenible però sense renunciar a la rendibilitat. A l’esdeveniment va assistir l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.