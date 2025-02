JARC i UP carreguen contra el pacte Gremi de la Pagesia-Generalitat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos i JARC no veuen amb bons ulls l’acord entre la conselleria d’Agricultura i el Gremi de la Pagesia i consideren “insuficients” les mesures aprovades ahir pel Consell Executiu per simplificar la burocràcia del sector.

El president de JARC, Joan Carles Massot, va titllar de “fum” el pacte assolit amb el Gremi, afirmant que la major part dels punts es limiten a generar més reunions, presenten propostes ja acordades, es basen en iniciatives inefectives o plantegen nous ajuts sense concretar pressupost. A més va criticar que no afavoreixen el relleu generacional ni els agricultors professionals. Massot també va denunciar que l’acord suposa “una falta de respecte envers les organitzacions representatives elegides a les eleccions al camp”. Davant del seu malestar, JARC va anunciar que la propera setmana reunirà el Consell Nacional per valorar la sol·licitud de dimissió del conseller Òscar Ordeig i possibles actuacions de protesta.

Per la seua part, Unió de Pagesos va considerar que les mesures adoptades per reduir la burocràcia són “diminutes en relació amb la complicació i la burocratització” que pateix el sector i va lamentar que les mesures continuen incomplint els acords de la Taula Agrària subscrits l’estiu del 2023. Entre les principals modificacions aprovades ahir estan l’eliminació del límit del nitrogen de referència per a la gestió de dejeccions, l’exempció de l’obligació de mantenir un llibre de gestió de fertilitzants, així com la supressió del requisit de comptar amb un pla de gestió.

També facilita el tràmit d’autorització de determinats projectes de plantes de biogàs. El declaracions en el congrés d’AECOC, Ordeig va apuntar que “aquests tràmits poden durar entre 4 i 8 anys” i va advocar per reduir-los a la meitat. Així mateix, inclou l’eliminació de la taxa del certificat sanitari de moviment d’animals i es crea una nova categoria per a petites explotacions familiars per simplificar la seua gestió. Aquest és un dels punts que més critiquen tant UP com JARC. El Govern estima que aquests canvis beneficiaran unes 106.000 empreses que estalviaran 429,7 milions a l’any.

D’altra banda, representants del Gremi del Pirineu es van reunir amb la delegada del Govern a l’Alt Pirineu, Sílvia Romero, per reclamar millores en la gestió i el control sanitari de la fauna salvatge.