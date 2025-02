UP reclama al ministeri que el sector porcí no perdi capacitat productiva

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos demana que l’aplicació en porcí del nou reial decret de benestar animal que el ministeri vol aplicar a partir del 8 de març no faci perdre la capacitat productiva actual del sector.

Des de fa temps, el sindicat reclama l’arredoniment per al càlcul de densitats, que consideri les zones d’infermeria com a superfície disponible, que estableixi excepcions d’ordenació per facilitar que les granges facin adaptacions i que permeti traslladar part de les capacitats productives entre granges en les quals sigui més fàcil fer l’adaptació.

D’altra banda, també demana una derogació de tot el decret o una moratòria per poder revisar-lo. El sindicat ha reclamat, en aquest sentit, la participació i el consens en l’elaboració d’aquest reial decret per flexibilitzar i adequar l’aplicació a les possibilitats reals del sector en reunions amb el departament i el Govern estatal.