Lleida és la segona província a nivell estatal on més van pujar els preus al gener

L’Índex de Preus de Consum (IPC) es va situar al gener en el 3,2% a les comarques de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran, després d’incrementar-se en sis dècimes respecte al mes de desembre, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquestes dades situen la província com la segona de l’Estat on més es van encarir els preus en comparació amb el desembre, només darrere de Castelló (+0,9%). És també la més inflacionista en dotze mesos de tot Catalunya, on l’augment de preus es va situar en el 3%, i la sisena nivell estatal.

Entre els productes que més es van encarir al gener se situen els que formen part de l’electricitat, el gas i altres combustibles, amb uns preus un 13% per sobre dels que registraven un any enrere.

L’IVA de l’electricitat l’1 de gener de nou es va situar en el 21%, després d’estar rebaixat al 10% des del 2021

En aquest sentit, val a recordar que a partir de l’1 de gener d’aquest any l’IVA de l’electricitat va tornar a situar-se en el 21%, davant del tipus del 10% que es va estar aplicant fins al 31 de desembre del 2024. A més, la cistella de la compra va pujar un 1,4% respecte al mes anterior. Al contrari, el període de rebaixes es va deixar notar i van tirar cap a la baixa el grup de la roba i el calçat, amb un abaratiment del 8,5%. També hi va haver una caiguda dels preus del grup de lleure i cultura (-2,9%).

En el conjunt d’Espanya, l’INE situa l’índex de preus de consum de gener al 2,9 per cent, una dècima menys del que havia avançat fa dos setmanes, la qual cosa situa la taxa una dècima per sobre de la registrada el desembre de l’any passat (2,8%), sent la més elevada des del juny del 2024. Darrere d’aquest repunt hi ha l’encariment de l’energia, tant la dels carburants –cosa que va disparar la inflació del transport fins a l’1,3%, set dècimes més que al desembre– com la de l’electricitat, que ha elevat la pujada del preu del component d’habitatge al 7,9 per cent, cinc dècimes més.

Pel que fa als aliments, els seus preus van augmentar un 1,8% al gener en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, la mateixa taxa que al desembre, amb un fort descens de l’oli d’oliva, del 21,9%. Entre els aliments que més es van encarir al gener figuren les carns, sobretot la d’oví (9,2%) i boví (8,6%), mentre que els olis i greixos van baixar un 16,4% i el sucre, un 14,9%.

Per la seua part, la inflació subjacent –que no té en compte l’energia ni els aliments no elaborats per ser els components més volàtils– es va situar en el 2,4 per cent, dos dècimes per sota de la registrada al desembre.

El ministre d’Agricultura, Luis Planas, va afirmar que previsiblement se superin les 1,29 milions de tones, que s’havien confirmat inicialment, ja que actualment l’aforament supera les 1,23 milions de tones.

Del total, 981.000 tones corresponen a Andalusia, va especificar el ministre, que va afirmar que “es tracta d’una campanya mitjana alta, amb uns preus que es van iniciar molt propers en el verge extra als nou euros i ara se situen entorn dels quatre euros”, després que “abans de Nadal hi hagués una davallada i s’estabilitzés entorn d’aquest preu”. La collita no es preveu bona a Catalunya, on les olives estan tenint un baix rendiment.

La millora de la producció d’oli enfonsa els preus un 22%

L’oli d’oliva és el producte de la cistella de la compra que més ha baixat de preu l’últim any, un 21,9 per cent, la caiguda interanual més pronunciada des del juliol del 2007. Aquesta situació es deu al fet que aquest any es preveu una millor campanya, amb una producció més gran a nivell estatal.