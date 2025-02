bonÀrea i Iberdrola | bp pulse signen un acord per electrificar 66 estacions de servei

Publicat per SEGRE Verificat per Creat: Actualitzat:

BonÀrea Energia ha tancat un pacte estratègic amb Iberdrola | bp pulse per electrificar un total de 66 estacions de servei, sumant 202 punts de recàrrega ràpida i ultraràpida. Aquesta col·laboració representa un pas endavant en el desplegament de la infraestructura de recàrrega a Catalunya i Aragó, regions clau per a l'expansió de bonÀrea.

L'estratègia de bonÀrea Energia es fonamenta en un model integrat que engloba des de la compra de carburants fins a la seva distribució i venda directa a través de la seva pròpia xarxa d'estacions de servei. Amb presència a Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana, la companyia aposta fermament per la mobilitat sostenible i la descarbonització del transport.

En el marc de l'acord, ja s'han posat en marxa 8 ubicacions amb 15 punts de càrrega, mentre que unes altres 59 estacions amb 187 punts de recàrrega es troben actualment en fase d'execució i estaran operatives abans de finalitzar l'any 2025. En total, el desplegament contempla l'electrificació de 66 ubicacions amb 202 punts de recàrrega en els pròxims mesos.

Punts de càrrega ràpida i ultraràpida: clau per satisfer les necessitats dels conductors elèctrics

La iniciativa conjunta entre bonÀrea i Iberdrola | bp pulse es focalitza en la instal·lació de punts de càrrega ràpida i ultraràpida, essencials per cobrir les demandes dels usuaris de vehicles elèctrics. Aquests equipaments d'alta potència reforçaran l'accés a la recàrrega a Catalunya, Aragó, Navarra i la Comunitat Valenciana.

Per a Iberdrola | bp pulse, aquest acord suposa una oportunitat d'expandir la seva xarxa en zones estratègiques per al transport. Al seu torn, bonÀrea es beneficia de la integració d'equips gestionats per un operador especialitzat en solucions d'alta potència. A més, ambdues companyies exploren futures ampliacions de capacitats, ubicacions i el desenvolupament de hubs de càrrega en rutes clau com el corredor Guissona (Lleida) – Épila (Saragossa) – Madrid, així com la ruta Barcelona – Jorba – Lleida.

Un exemple destacat de l'aliança és l'ampliació de la instal·lació a Épila, on s'està construint el segon gran centre de distribució de bonÀrea entre Barcelona i Madrid. Aquesta ubicació es consolida com un punt neuràlgic per al transport sostenible.

Raúl Pacheco, responsable de Xarxa EESS de bonÀrea, ha emfatitzat que "gràcies a aquesta aliança, reforcem el nostre compromís amb la mobilitat sostenible, garantint en totes les nostres estacions una experiència de càrrega segura i eficient. L'acord amb Iberdrola | bp pulse ens permet enfortir la nostra infraestructura de càrrega ultraràpida, millorant el servei que oferim als nostres clients".

Per la seva banda, Pablo Pirles, director general d'Iberdrola | bp pulse, ha declarat que "gràcies al prestigi i a la gran capil·laritat de bonÀrea a la regió, aquest acord marca una fita en la nostra expansió a Catalunya, un mercat clau en el desplegament de la mobilitat elèctrica. Associar-nos amb un referent d'alt nivell ens permet consolidar-nos com una de les majors xarxes de recàrrega pública del territori i reforçar la nostra presència en ubicacions estratègiques".