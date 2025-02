Esofitec i Creinsa es fusionen i preveuen facturar 10 milions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa de serveis i solucions tecnològiques lleidatana Esofitec s’ha fusionat amb la companyia barcelonina Creinsa en una operació que s’espera que porti les dos firmes a sumar una facturació global de 10 milions d’euros.

Esofitec té els orígens al 1992, quan va nàixer a Lleida com a consultora tecnològica i, actualment, comercialitza software per a tota mena d’empreses, principalment a Catalunya i Aragó. Per la seua part, la trajectòria de Creinsa ja acumula 37 anys com a empresa proveïdora de serveis i solucions informàtiques per a empreses, assessories i autònoms. “Som empreses molt similars que treballem amb els mateixos productes i en el mateix àmbit d’actuació, i aquest moviment ens ajudarà a reforçar la nostra posició a Catalunya”, va afirmar Manel Caballero, Business Development Manager d’Esofitec.

El resultat de la fusió suposa que a partir d’ara seran uns seixanta els treballadors que oferiran les solucions tecnològiques per a cadascun dels seus clients. D’entre els treballadors esmentats hi ha perfils diferents i versàtils, com programadors, graduats socials o experts en dret o administració i direcció d’empreses. “El capital humà que tindrem ara és excel·lent i està hiperespecialitzat, la qual cosa ens permet reforçar-nos i oferir un millor servei als clients”, va afegir Caballero, que va assegurar que aquest tipus de perfils “són difícils d’aconseguir i conservar”.

Esofitec i Creinsa asseguren que es tracta d’un salt qualitatiu i quantitatiu i que els seus clients continuaran rebent, per part de les dos companyies, un servei professional de consultoria en temes de software, factura electrònica o recursos humans en general tal com han fet fins ara.

Les dos companyies ja fusionades expliquen que han traslladat a tots els seus professionals “la il·lusió amb què afronten els desafiaments del futur”. I que ho faran, diuen, “sumant recursos, talent i entrega per continuar oferint un servei d’excel·lència”.