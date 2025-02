Pimec preveu un avenç moderat de l’economia lleidatana el 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Pimec es mostra optimista respecte a les perspectives econòmiques per a aquest any 2025 a la província de Lleida, on preveu un creixement moderat que hi podria haver entorn del 2,5%, malgrat les incerteses que creen les amenaces d’aranzels per part dels Estats Units o les possibles conseqüències de l’acord entre la Unió Europea i els països del Mercosur. Així ho va afirmar ahir el director de l’Àrea d’Economia i Empresa de Pimec, Carles Mas, durant una jornada celebrada a la seu de la patronal a la capital del Segrià per analitzar la situació econòmica actual.

Mas va destacar que l’economia lleidatana, que se sustenta principalment en el sector agroalimentari i el dels serveis, podria tenir aquest any un millor comportament que la mitjana catalana, a causa del llast que pot suposar en altres zones el sector industrial. En aquest sentit, va afegir que els efectes que podrien implicar els aranzels per part dels EUA, que a la demarcació serien més limitats, o l’entrada de productes dels països del Mercosur es començarien a notar de cara al 2026.

Tanmateix, va demanar parar atenció a l’estancament del consum, ja que les rendes més baixes estan mostrant símptomes d’esgotament, després d’anys d’increments de preus i disminució dels estalvis, i la tendència de les més altes a retenir la despesa a causa de la incertesa geopolítica.

També va alertar de l’impacte que la situació global puguin provocar en les grans economies europees com França, Alemanya o el Regne Unit, en ser els principals mercats de les exportacions. Malgrat que Pimec es manté positiu respecte al creixement econòmic per a aquest any, ja que el teixit agroindustrial lleidatans és solvent i fort, també destaca que compta amb grans reptes al davant com són la digitalització, la innovació o la sostenibilitat.

En aquest sentit, Mas va destacar que la incorporació de la IA en els processos productius és imprescindible per poder continuar creixent. Aquest també és un dels principals reptes en altres sectors com la construcció, la indústria o el dels serveis, en els quals va destacar també altres problemàtiques com la dificultat per trobar mà d’obra especialitzada.

“La reducció de jornada farà pujar un 6% els costos laborals”

n La reducció de la jornada laboral a 37,5 hores i mitja suposarà un increment d’almenys un 6% en els costos laborals de les empreses, segons va detallar ahir el director de l’Àrea d’Economia i Empresa de Pimec, Carles Mas, que va afegir que caldrà sumar-hi “el que han d’invertir les empreses a trobar a una persona que cobreixi les hores i formar-la per arribar a la plena productivitat”. “Hi ha empreses, sobretot les més petites, que no poden assumir més despeses com aquest o l’increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI)”, va dir Mas. En aquest sentit, el president de Pimec Lleida, Jesús Torrelles, va defensar que aquesta norma s’hauria d’adaptar a cada sector, ja que “no és el mateix que s’apliqui en una oficina que, per exemple, en el sector transport”. Sobre això, Mas va afegir que reduir la jornada en alguns sectors es traduiria en una reducció de la productivitat.