Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parc Agrobiotech de Lleida ha acollit la primera reunió per al disseny del Pla d’Acció Sectorial, un procés estratègic i col·laboratiu per impulsar la transició ecològica i digital del sector agroalimentari de la demarcació de Lleida. L’esdeveniment ha reunit empresaris, institucions i agents clau del territori per establir un full de ruta realista per al futur del sector, va explicar l’organització.