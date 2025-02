Lleida serà de nou la ‘capital de l’emprenedoria’

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La ciutat de Lleida escalfa motors per acollir la segona edició del Link Up Fest 2025, un punt de trobada i de referència per a start-ups, empreses innovadores i inversors del conjunt de l’Estat. Organitzat per l’ecosistema emprenedor Link Up i sota la col·laboració principal de CaixaBank DayOne i del Grup Vall Companys, durant els dies 2 i 3 d’abril es pretén reunir prop de quatre-centes persones en un entorn propici per generar oportunitats de negoci i connexió entre talent, inversió i innovació.

Amb mig centenar de ponents, dinàmiques de networking i el II Concurs de Start-ups, el Link Up Fest 2025 es perfila com la plataforma ideal perquè la innovació, el talent, emprenedors i empreses amb noves idees de negoci i d’accés a la inversió.

Per a Jordi Bernat, impulsor del Link Up Fest, “aquest és un esdeveniment en el qual les connexions i els acords succeeixen de manera efectiva.

En aquest sentit, les start-ups, empreses innovadores i inversors troben en l’esdeveniment el marc perfecte per generar aliances estratègiques, descobrir oportunitats de negoci i materialitzar acords amb impacte real”. Aquesta edició també destaca per la presència d’ecosistemes emprenedors i d’inversors de fons públics i privats o el suport de les Cambres de Comerç de Lleida, Tàrrega i Osca i Pimec, entre d’altres.