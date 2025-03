Els sindicats de Renfe i Adif convoquen una vaga de set dies pel traspàs de Rodalies i la "privatització" de mercaderies

Publicat per agències Creat: Actualitzat:

Els comitès d'empresa de Renfe i Adif han acordat aquest dilluns convocar set dies de vaga al servei ferroviari de tot l'Estat per protestar contra les implicacions del traspàs de Rodalies a Catalunya i la "privatització encoberta" que, a parer seu, es vol fer en el transport de mercaderies. Tal com han apuntat CCOO, UGT, la CGT, la Confederació Intersindical-SF i el SCF en un comunicat, les mobilitzacions responen al seu rebuig davant "l'incompliment" per part de Ministeri de Transports d'uns acords tancats amb ells el 2023 per desconvocar una altra convocatòria d'aturades. La vaga anunciada ara tindrà lloc a les portes de la Setmana Santa, concretament els dies 17, 19, 24, 26 i 28 de març i 1 i 3 d'abril.

Tal com recorden els sindicats, el 23 de novembre de 2023 van desconvocar la vaga prevista aleshores després d'assolir un acord que garantia que Renfe i Adif continuarien sent els prestadors dels serveis de Rodalies i Renfe Mercaderies, que es preservaria la integritat de les plantilles a les dues empreses públiques i que s'establirien grups de treball i negociació per adoptar "solucions consensuades" als reptes del sector.

"Els Comitès Generals d'Empresa consideren que aquests compromisos han estat vulnerats després de l'última reunió amb el Ministeri, celebrada el 17 de febrer, en què es va anunciar l'exclusió de la línia R1 de la Xarxa d'Interès General. A més, es va comunicar la creació d'una empresa mixta aliena al Grup Renfe per assumir progressivament totes les activitats operatives de Renfe i Adif Les organitzacions sindicals han estat simples receptors d'aquesta informació, sense possibilitat de participació en la presa de decisions. Aquestes mesures suposen una ruptura total dels acords previs, atès que les solucions adoptades pel Ministeri en coordinació amb la Generalitat són diametralment oposades al que s'ha pactat", remarquen.

Pel que fa a Renfe Mercaderies, apunten que s'està aplicant un "procés de privatització encoberta" mitjançant la creació d'una nova societat controlada per la companyia logística MSC. "Per facilitar aquesta transició, es permet el deteriorament de l'empresa pública mitjançant accions com no concórrer a contractacions noves de càrrega de treball, obstaculitzar la tasca dels comercials a la captació de clients i bloquejar l'operativitat dels trens per inacció dels centres de gestió", lamenten.

Pel que fa als acords amb la Generalitat en matèria ferroviària, els sindicats denuncien que les intencions de totes dues administracions no suposen una millora del servei, sinó un "augment del cost que recaurà sobre els ciutadans". "Es vol duplicar l'entramat societari amb un nou president, consellers i estructures paral·leles per prestar un servei que ja ofereix una empresa pública. Aquesta duplicitat afectarà també les economies d'escala a la compra de trens, materials, instal·lacions de circulació i seguretat, formació i habilitacions", avisen.

De fet, des dels comitès de Renfe i Adif asseguren que la Generalitat ja té transferides les competències de Rodalies des del 2010, però fins ara "no les ha exercit plenament". "El marc actual permet gestionar i millorar el servei mantenint com a operadors Renfe i Adif, un model similar al de la sanitat catalana, on diferents centres sanitaris sense titularitat de la Generalitat presten servei públic dins del SISCAT", argumenten.