L'atur a Lleida es redueix en 305 persones al febrer i es creen 1.400 llocs de treball

L'atur ha baixat un 1,83% al febrer a la demarcació de Lleida i el nombre d'aturats és de 16.327 persones, 305 menys que al gener. La gran majoria han trobat feina al sector serveis (228). Les comarques lleidatanes han registrat el descens percentual de l'atur més gran de tot Catalunya, on la davallada ha estat del 0,69%. En comparació amb el febrer del 2024, l'atur ha baixat un 5,62% a la demarcació de Lleida, amb 973 desocupats menys, segones les dades del Ministeri de Treball. En paral·lel, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha crescut al febrer en 1.401 persones (0,68%), fins a les 206.935. Respecte a fa un any, s'han creat 4.715 llocs de treball al territori, un 2,33% més.

Dels 16.327 aturats a la província de Lleida, 6.809 són homes i 9.518 són dones. De tots els desocupats, la majoria es concentren al sector serveis (10.832), la indústria (1.450), l'agricultura (1.289) i la construcció (1.184).

Durant el mes de febrer tots els sectors han reduït aturats. Així, han sortit de les llistes 228 persones del sector serveis, 48 de l'agricultura, 45 de la construcció i 20 de la indústria. Per contra, els qui no tenien feina anterior han registrat 36 persones més, fins a les 1.572.

Pel que fa als contractes, al febrer se n'han signat 9.461 a les comarques de Lleida. Són 640 menys que al gener (-6,34%), però 723 més que fa un any (8,27%). Per tipologies, s'han formalitzat 5.162 contractes indefinits i 4.299 contractes temporals.

L'atur al conjunt de Catalunya i al conjunt de l'Estat

El mercat de treball s’ha accelerat i ha marcat un rècord d’ocupació en el conjunt de Catalunya durant el mes de febrer amb 3.776.617 treballadors afiliats, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. En total, durant el segon mes del 2025 s’han generat 23.373 (+0,62%), un canvi en positiu després de tres mesos de reduccions per l’impuls de congressos com el Mobile World Congress (MWC). Es tracta del febrer amb més ocupats de la sèrie històrica, que es remunta al 2002. A Catalunya ja hi ha 78.084 treballadors més que fa un any (+2,11%). L’atur registrat també s’ha reduït després de dos mesos a l’alça amb 2.318 desocupats menys (-0,69%).

Al conjunt de l'Estat, l'atur es va situar en les 2.593.449 persones i també va baixar al febrer en comparació al gener, concretament en 5.994 persones, un 0,23% menys; mentre que en relació amb el mateix mes del 2024, la xifra d'aturats va retrocedir un 6,05%, amb 166.959 desocupats menys.