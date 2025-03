Les matriculacions de turismes cauen a Lleida un 9,25% al febrer

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les matriculacions de turismes van caure un 9,25 per cent al febrer a la província de Lleida en comparació amb el mateix mes de l’any passat, que va tenir un dia més de vendes al ser de traspàs, amb un total de 481 unitats, de les quals més de la meitat van ser cotxes híbrids convencionals (HEV) o endollables (PHEV), segons les dades de les patronals Anfac, Ganvam i Faconauto. Les vendes van baixar tant en el canal de particulars, en el qual van descendir un 6,37%, amb 294 vehicles, com en el d’empreses, que van registrar una cada una mica superior, de l’11,37%, amb 187 unitats.

Per tipus de combustible, els turismes de gasolina van copar el 22,45% de les matriculacions (108 unitats però amb un descens del 44,04%); els de dièsel, el 7,48% del total (36 i una caiguda del 55,56%); i la resta (híbrids i elèctrics) van sumar el 70% dels registres, amb 337 vehicles matriculats, la qual cosa es tradueix en un increment del 31,6% si es compara amb el mes de febrer de l’any 2024. Els híbrids no endollables es van mantenir en el primer lloc en vendes a la demarcació, amb el 46,78% del total de turismes nous comercialitzats (225 unitats, un 30% més); en tant que els PHEV, les vendes dels quals es van disparar un 71%, van copar l’11,43% (55 cotxes); els propulsats a gas, el 2,91% (14 unitats) i els elèctrics purs, el 8,94% (43 i un salt del 16%). El segon mes de l’any, com al gener, es va tornar a produir un significatiu increment en les matriculacions de vehicles electrificats, però sota el “maquillatge”, segons les patronals, que al desembre es van deixar de matricular molts vehicles elèctrics per compensar les emissions mitjanes de CO2 i evitar les multes de la UE al sector.

Respecte a aquest extrem, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va afirmar ahir que donarà tres anys més a la indústria automobilística per complir els objectius de reducció d’emissions previstos per a aquest any, de tal manera que podran evitar les multes que es preveien per enguany per no complir la normativa.

Malgrat que a la demarcació de Lleida les matriculacions van retrocedir, en el conjunt d’Espanya es van incrementar un 11%, fins a arribar a les 90.327 unitats. Les patronals argumenten que part d’aquest repunt va ser a causa de l’increment de les matriculacions a les zones afectades per la dana a València, on ciutadans i empreses estan reemplaçant els vehicles sinistrats.