Asisa i Adeslas “resolen” el contracte de Muface

Les companyies d’assegurances Adeslas i Asisa van confirmar que es presenten a la licitació de Muface per prestar assistència sanitària privada als seus funcionaris adscrits a falta d’un dia que expirés el termini. Les empreses tenien fins a la passada mitjanit per presentar la seua oferta a la mutualitat de funcionaris, encara que l’obertura no es farà fins avui. Mapfre va decidir finalment no acudir a la licitació, mentre que DKV no havia fet pública la seua decisió al tancament d’aquesta edició.

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, va donar per resolt el concert de Muface davant la decisió d’Adeslas i Asisa de presentar-s’hi. “Ja sabem que dos de les grans, Asisa i Adeslas, s’hi han presentat. Per tant, sembla raonable afirmar que el problema està resolt”, va dir López als mitjans de comunicació en la seua visita al Mobile World Congress de Barcelona.

El contracte ha passat a ser d’uns 4.808,5 milions d’euros per a les tres anualitats, després de sumar-hi una dotació addicional de 330,5 milions en el segon increment que va oferir el Govern central.

Muface dona actualment cobertura sanitària a al voltant de 12.000 funcionaris a Lleida i a les seues famílies, majoritàriament docents de Primària, Secundària i de la Universitat, segons fonts sindicals.