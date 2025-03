IA per fer més "eficient" la selecció de personal entre crides a evitar "el biaix" de l'algoritme

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La intel·ligència artificial ha irromput amb força en els processos de contractació de personal a Catalunya. "És més eficaç i permet dedicar més temps a les entrevistes", assegura Carlos Martínez, director global de Solucions i Serveis d'IA a Telefónica Tech, qui ha desenvolupat un innovador sistema d'IA generativa per accelerar els processos de selecció per a l'empresa catalana Eurofirms People First. L'algoritme analitza currículums i ofertes laborals mitjançant "un nombre determinat de competències tipificades" per identificar els candidats més adients, tot i que experts com Norbert Monfort, col·laborador acadèmic d'ESADE, adverteixen sobre el "biaix" que pot generar-se durant la cerca de perfils.

El sistema dissenyat per Telefónica Tech "descompon" meticulosament les ofertes laborals i els currículums per trobar el "millor ajust" segons les capacitats dels candidats. El resultat és un llistat ordenat on "la darrera paraula la té el tècnic de selecció". La implementació d'aquesta tecnologia permet als professionals de recursos humans disposar de més temps "per dedicar a les entrevistes, on està la riquesa" del procediment. Martínez subratlla que la IA "ajuda els consultors d'Eurofirms a centrar-se en els candidats més propicis" per finalment "poder recomanar el millor" perfil al client.

Des de Telefónica Tech insisteixen que aquesta tecnologia "en cap cas" substitueix la tasca dels professionals de recursos humans. "És tot el contrari, permet dedicar menys temps a llegir currículums i més a la relació personal", afirma Martínez. A més, assenyala que "les capacitats relacionals" per a cada posició s'identifiquen mitjançant "el contacte humà", aspecte que continua sent fonamental en el procés.

El repte dels biaixos algorítmics

Martínez reconeix que amb la IA existeix "un risc latent" que sigui "tendenciosa". Per això, emfatitza la importància de "treballar amb dades que deixin fora aquests paràmetres" que poden generar "un biaix". En el cas concret d'Eurofirms, el responsable indica que "només s'analitzen competències laborals, deixant fora qualsevol informació de gènere, edat, raça, religió, tendència política o qualsevol altra que pugui portar a una discriminació".

Sobre aquesta qüestió, Monfort alerta que tot depèn "de qui introdueix les dades" i insisteix en "l'ètica" de qui hi ha darrere d'aquesta mena de tecnologies. El col·laborador d'ESADE defineix l'IA com "una caixa negra on poden passar mil coses" i també assenyala els potencials riscos relacionats amb la protecció de dades personals. Tot i admetre que la IA "allibera temps", Monfort qüestiona la seva eficiència total, ja que "l'eficiència és que hi hagi qualitat i temps". L'expert reconeix la utilitat de l'IA "en el buidatge de currículums", però la descartaria "per complet" per realitzar primeres entrevistes, una pràctica que, segons afirma, "ja s'està utilitzant" en alguns sectors.

Resultats pràctics a Eurofirms

Dani Oliveras, líder d'Innovació i Transformació d'Eurofirms, confirma que l'aplicació de l'IA a la companyia "estalvia molt de temps". Segons detalla, "en comandes massives" com les habituals en sectors com la logística o l'agrari, l'estalvi ha estat "al voltant del 30% o 50%". L'empresa, que ocupa anualment entre 15.000 i 20.000 persones de mitjana, ha implementat aquesta tecnologia buscant "l'eficiència dels processos" i aconseguir "encaixar millor" l'oferta i la demanda laboral.

Oliveras també subratlla la importància "d'evitar biaixos amagats" que poden haver-hi "en l'històric" de les empreses, a partir "de mil paràmetres". Per això, assegura que la tecnologia s'ha dissenyat específicament "per evitar-ho". El procés desenvolupat analitza el currículum i el lloc de treball per oferir "una recomanació" al reclutador, qui manté la capacitat de decisió final en tot moment.