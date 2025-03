Nayper inaugura les seues renovades instal·lacions

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Nayper Motor va reunir ahir 250 convidats en l’acte públic de la inauguració de les seues renovades instal·lacions a Lleida, a la carretera de Saragossa, que representen un nou concepte de concessionari Mercedes. Després de la reforma integral i seguint els criteris de la marca, prima “l’experiència del client, posant a la seua disposició l’avantguarda en tecnologies, com grans pantalles, i que converteixen el concessionari en una boutique amb cafè i fruita a disposició dels usuaris i connectivitat total” perquè la visita sigui al més agradable possible, va explicar el director gerent de Nayper Motor, Jaume Nicolàs. També inclou millores en el taller, on els clients accediran a una instal·lació climatitzada per oferir el confort més gran possible en l’entrega i recollida del vehicle. Nayper Motor té 5.000 metres quadrats.