Agricultura intensifica la vacunació contra la llengua blava per contenir les infeccions

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El departament d’Agricultura ha iniciat de forma preventiva la vacunació obligatòria contra el serotip 3 de la malaltia de la llengua blava al sector oví i boví de llet de Catalunya, una variant detectada a França i que de moment no afecta les explotacions catalanes, segons va explicar ahir a Alcarràs la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent.

Així mateix, s’ha accelerat la vacunació també a causa de l’ordre que ha publicat el ministeri d’Agricultura que permet el lliure moviment d’animals dins de l’Estat i amb altres estats membre de la Unió Europea, i que estableix com a voluntària la vacunació.

La Generalitat aposta per la vacunació obligatòria del bestiar durant tot aquest any 2025 per contenir la malaltia i protegir les espècies, malgrat que des de Madrid l’estableix com a voluntària en els diferents tipus de serotips detectats.

Al gener, el ministeri va declarar tota la Península com a zona afectada pels serotips 1, 3, 4 i 8 de la llengua blava. A Catalunya es continua avançant el programa de vacunació iniciat l’any passat del serotip 8 de tot l’oví i el boví, que és el primer focus que es va declarar, juntament amb el serotip 4, ja que la vacuna és bivalent.

D’aquesta manera, el 95 per cent de l’oví, i el 80 per cent del boví reproductor de carn i de llet, ja han rebut aquesta injecció dels serotips 4 i 8. Mentrestant, fins al 9 de març s’havien vacunat del serotip 3 una mica més de 29.000 ovelles a Catalunya, el 12% de tots els animals, 7.843 de 36 ramats de les comarques de Lleida.

El departament va tornar a remarcar que la llengua blava és una malaltia vírica que afecta remugants domèstics i salvatges i que es transmet entre animals a través d’insectes i no per contacte directe. En cap cas afecta el consum.

Vigilància contra casos de tuberculosi bovina

La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, va recordar que la Unió Europea (UE) va declarar Catalunya regió indemne de tuberculosi en explotacions ramaderes.

Amb tot, va detallar que durant l’any passat es van arribar a detectar tres focus en explotacions bovines de les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya, i un altre en una explotació de cabres del Pallars Jussà, que van obligar a sacrificar prop de 1.700 caps de bestiar.“Cal tenir en compte que són quatre casos sobre un total de 4.500 explotacions que tenim a Catalunya”, va manifestar. Per això, va assegurar que des del departament d’Agricultura “som molt sensibles perquè això s’està produint en una zona molt concreta del Pirineu i estem preveient actuacions per fer-hi front, i veure com aquest acompanyament al ramader ens ha de permetre poder analitzar cas per cas”, va afegir Altisent.