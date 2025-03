Inditex va guanyar l’any passat 5.866 milions d’euros, un 9% més

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Inditex, l’empresa cotitzada espanyola més gran, va guanyar 5.866 milions d’euros en el seu exercici fiscal del 2024, cosa que implica un avanç del 9 per cent interanual i li permet encadenar el tercer any consecutiu de resultats rècord. Tanmateix i segons va detallar ahir el grup tèxtil gallec, el ritme de creixement dels guanys mostra una desacceleració respecte a anys anteriors, que també s’observa en la facturació, que es va elevar un 7,5% interanual per quedar en 38.632 milions, una xifra també inèdita per a l’empresa. Des que es va desencadenar la pandèmia, aquesta és la primera ocasió en què la propietària de Zara no tanca l’exercici fiscal amb avanços de dos dígits tant en guanys nets com en ingressos.

Per la seua part, el fundador i primer accionista d’Inditex, Amancio Ortega, ingressarà aquest any 3.104 milions en concepte de dividends.