IFR compleix 40 anys amb l’objectiu de facturar vint milions d’euros

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’empresa lleidatana IFR va celebrar ahir a la Seu Vella el seu 40 aniversari en un acte que va voler destacar la tasca del component humà d’aquesta consultora de serveis informàtics que, en l’actualitat, compta amb una plantilla de 168 treballadors, 90 dels quals a Ponent. Així ho va explicar el CEO de la companyia propietat del Grup Vall Companys, Carles Buil, que va dir que va tancar el passat exercici del 2024 amb una facturació de 18,5 milions d’euros. “Ara el nostre objectiu és entrar en el que anomenem l’era del dos: arribar als 20 milions d’euros en facturació amb 200 persones entre 2025 i 2026”.

A part dels seus serveis centrals a Lleida, on compten amb més de 90 empleats, la firma té delegacions a Barcelona, Madrid, Alacant i Saragossa.

Va nàixer amb l’objectiu de donar solucions a la digitalització de les empreses càrnies i ha anat creixent en àmbits de treball fins que avui el sector agroalimentari representa el 60% del seu negoci.

“Treballem amb solucions d’intel·ligència artificial en el món de la gestió, com pot ser la comptabilitat o la facturació, per posar alguns exemples. Actualment la IA facilita treballs molt complicats que se simplifiquen amb processos robòtics.” IFR es va crear pensant a donar un servei a empreses locals, però amb el temps s’ha ampliat a tot l’Estat i ha tancat també alguns projectes en països europeus.

“La nostra característica –explica Buil– és adaptar-nos a un sector molt viu. Abans un producte durava cinc anys, ara els canvis són diaris.”

En aquest sentit, va destacar com el punt fort de l’empresa la “capacitat d’adaptació competint amb amb grans consultores internacionals i saber donar resposta a la necessitat del client i del mercat de la mà de Microsoft”.

Malgrat tractar-se d’una empresa tecnològica amb l’aposta per la intel·ligència artificial, el CEO d’IFR va voler posar l’èmfasi en el fet que la base de les companyies són les seues persones, el factor humà.

Va destacar que ahir van convertir la reunió anual amb els seus empleats en una festa dels primers 40 anys amb un reconeixement “tant als que han passat per l’empresa com els que hi són avui”.