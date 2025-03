El preu de l'oli d'oliva baixa un 50% en un any

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El preu de l'oli d'oliva verge extra ha experimentat una davallada significativa en comparació amb l'any anterior, situant-se a gairebé la meitat del seu valor. Aquest descens es deu principalment a les abundants pluges dels darrers dies que auguren una excel·lent campanya oleícola a nivell estatal, juntament amb la recuperació productiva de les plantacions andaluses.

La situació actual contrasta notablement amb la crisi d'existències viscuda l'any passat a causa de la sequera. Si fa un any el litre d'oli d'oliva verge extra de marca blanca s'oferia als supermercats al voltant dels 9,90 euros, actualment es pot trobar per uns 5,85 euros, el que suposa una reducció del preu de gairebé el 50%. Aquest canvi de tendència ha tingut un impacte directe als lineals dels establiments comercials d'arreu del territori.

Les dades proporcionades per Infoliva, organisme especialitzat en l'anàlisi dels preus en origen del conegut com "or verd", confirmen aquesta tendència a la baixa. A mitjans de març de l'any passat, el litre d'oli d'oliva verge extra es cotitzava a 8,6 euros, mentre que actualment el seu preu ha disminuït fins als 3,75 euros per litre.

Pressió sobre la producció catalana

Els experts del sector indiquen que aquesta tendència a la baixa podria continuar en els propers mesos. La forta producció estatal d'oli d'oliva, especialment la provinent d'Andalusia, està exercint una pressió considerable sobre els preus generals i, per extensió, sobre la producció d'oli a Catalunya, que haurà d'adaptar-se a aquest nou escenari de mercat.

Nova guia dels millors olis catalans

En paral·lel a aquesta situació de mercat, el departament d'Agricultura va presentar ahir la primera edició de la "Guia dels millors olis d'oliva verge extra de Catalunya". Aquesta publicació ofereix una recopilació detallada amb informació sobre el valor gastronòmic de l'oli i les seves varietats, així com les denominacions d'origen protegides que existeixen al territori català, posant en valor la qualitat i singularitat dels olis autòctons davant la competència d'altres regions productores.