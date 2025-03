Els catalans continuen sent els que menys deduccions autonòmiques tindran a Espanya en aquesta campanya de la renda

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els contribuents catalans es preparen per a una nova campanya de la declaració de la renda que començarà el proper 2 d’abril, sent aquesta una de les més extenses dels últims anys en finalitzar el 30 de juny. A diferència d’altres comunitats autònomes, Catalunya no incorporarà noves deduccions fiscals per a aquest exercici, mantenint les 11 que ja van estar disponibles durant la campanya anterior, segons confirmen els experts fiscals de TaxDown.

Aquest any, el calendari tributari s’ha avançat respecte a edicions anteriors, oferint gairebé tres mesos perquè els contribuents presentin les seues declaracions. Encara que no hi haurà novetats quant a deduccions autonòmiques, els residents a Catalunya podran continuar beneficiant-se d’importants avantatges fiscals que els permetran reduir la seua factura amb Hisenda.

Entre les deduccions disponibles, destaquen els 300 euros per naixement o adopció de fills, l’1,5% de les despeses destinades a la rehabilitació d’habitatge habitual, així com una deducció específica per als qui estan obligats a presentar la declaració per tenir més d’un pagador, calculada com la diferència positiva entre la quota íntegra autonòmica i l’estatal.

Principals deduccions per als contribuents catalans

Les deduccions autonòmiques representen una oportunitat important per optimitzar la declaració de la renda. Tanmateix, una de les que més interès genera ha modificat els seus requisits. Es tracta de la deducció del 10% per lloguer d’habitatge habitual, que ara exigeix complir almenys una d’aquestes condicions: tenir 32 anys o menys, haver estat en situació d’atur durant 183 dies o més a l’exercici, o ser una persona viuda major de 65 anys.

A més, per poder aplicar aquesta deducció, és necessari que la suma de les bases imposables general i de l’estalvi, menys el mínim personal i familiar, no superi els 20.000 euros anuals. També es requereix que les quantitats destinades al lloguer superin el 10% dels rendiments nets del contribuent.

Totes aquestes deduccions han estat detalladament recopilades a la Guia de Catalunya i a la Guia Nacional elaborades per TaxDown, documents que poden resultar de gran utilitat perquè els contribuents catalans optimitzin la seua declaració.

Com optimitzar la teua declaració de la renda?

Malgrat ser un tràmit anual que manté una estructura similar any rere any, la declaració de la renda continua generant dubtes i preocupacions entre els contribuents espanyols. Un dels aspectes més rellevants a tenir en compte és que l’esborrany inicial que proporciona l’Agència Tributària habitualment no inclou les deduccions autonòmiques, precisament les que poden generar un estalvi fiscal més elevat.

Per aquesta raó, els experts recomanen revisar amb deteniment l’esborrany abans de confirmar-ho, assegurant-se d’incloure totes les deduccions a les que es té de dret. Aquesta simple acció pot suposar una diferència significativa en el resultat final de la liquidació.

Un altre aspecte destacable és que les donacions realitzades a organitzacions sense ànim de lucre durant 2023 també tenen el seu reflex positiu en la declaració. Concretament, els qui hagin realitzat aportacions a ONGs poden accedir a una deducció nacional que permet desgravar fins 150 euros.

Així mateix, les aportacions a plans de pensions continuen mantenint el seu atractiu fiscal, ja que donen dret a reduir la base imposable general de l’IRPF. L’import d’aquesta reducció dependrà de la quantitat destinada anualment a aquest instrument d’estalvi per a la jubilació.

Què són les deduccions autonòmiques en l’IRPF?

Les deduccions autonòmiques són beneficis fiscals establerts per cada comunitat autònoma en el marc de les seues competències normatives sobre l’IRPF. A diferència de les deduccions estatals, que s’apliquen per igual a tots els contribuents espanyols, les autonòmiques varien segons el territori de residència fiscal.

En el cas de Catalunya, aquestes deduccions estan orientades principalment a polítiques socials com el suport a la família, l’accés a l’habitatge o la protecció de col·lectius vulnerables. La seua aplicació permet reduir directament la quota íntegra autonòmica de l’impost, disminuint així la quantitat final a pagar o augmentant la devolució.

És important destacar que aquestes deduccions són complementàries a les estatals, per la qual cosa un contribuent pot beneficiar-se simultàniament d’ambdós tipus d’avantatges fiscals, maximitzant així el seu estalvi tributari.

Com afecta tenir més d’un pagador en la declaració?

Un dels aspectes més rellevants per a molts contribuents catalans és l’obligació de presentar la declaració quan es tenen diversos pagadors. La normativa estableix que estan obligats a declarar els qui percebin rendiments de la feina de més d’un pagador quan la suma de les quantitats rebudes del segon i restants pagadors superi els 1.500 euros anuals.

Aquesta situació, que afecta un nombre creixent de treballadors a causa de la flexibilitat més gran del mercat laboral, pot generar resultats negatius en la declaració. Per això, Catalunya ofereix una deducció específica per a aquests casos, que consisteix en la diferència positiva entre la quota íntegra autonòmica i l’estatal.

Aquesta mesura pretén compensar l’efecte de la progressivitat de l’impost, que pot resultar perjudicial per als qui divideixen els seus ingressos entre diversos pagadors, en no haver-se aplicat correctament el tipus de retenció durant l’exercici fiscal.